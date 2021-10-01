https://ria.ru/20211001/donbass-1752720028.html

Глава МВД Украины посетил нацгвардейцев в Донбассе

Глава МВД Украины посетил нацгвардейцев в Донбассе - РИА Новости, 01.10.2021

Глава МВД Украины посетил нацгвардейцев в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский посетил подразделение национальной гвардии на блокпосту в районе Станицы Луганской в Донбассе, сообщается на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T17:54

2021-10-01T17:54

2021-10-01T17:59

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денис монастырский

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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский посетил подразделение национальной гвардии на блокпосту в районе Станицы Луганской в Донбассе, сообщается на сайте министерства."Министр внутренних дел Денис Монастырский ознакомился с условиями несения службы подразделениями национальной гвардии на блокпосту вблизи поселка Широкий, в районе Станицы Луганской", - сообщается на сайте МВД.Монастырский пообещал, что будет делать все необходимое, чтобы повысить уровень материального обеспечения гвардейцев, особенно в зоне операции объединенных сил. Он пообщался с гвардейцами, а лучших наградил ведомственными наградами МВД.Также министр ознакомился с работой КПП "Станица Луганская" - единственного по всей линии разграничения, который действует постоянно.У пункта пропуска Монастырский также почтил гвардейцев батальона имени Кульчицкого, погибших в 2015 году, возложив цветы к памятному знаку "Погибшим за свободу Украины".

https://ria.ru/20210929/dnr-1752413911.html

https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html

украина

донбасс

станица луганская

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в мире, украина, донбасс, станица луганская, ситуация в днр и лнр, денис монастырский