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"Этот приказ все изменит". Что началось в Донбассе
"Этот приказ все изменит". Что началось в Донбассе - РИА Новости, 01.10.2021
"Этот приказ все изменит". Что началось в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донбассе может разгореться с новой силой: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил применять на линии соприкосновения все... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:00
2021-10-01T08:03
безопасность
борис грызлов
вооруженные силы украины
обсе
ситуация в днр и лнр
алексей резников
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт в Донбассе может разгореться с новой силой: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил применять на линии соприкосновения все доступное вооружение. Теперь командирам подразделений не надо согласовывать это с руководством. Кроме того, на передовую перебросили ударные беспилотники Bayraktar. Эксперты считают, что украинская армия готовится к масштабному наступлению.Срыв перемирияО новом распоряжении стало известно после встречи Залужного с журналистами и блогерами. В Киеве информацию пока официально не комментировали. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий страну в контактной группе, отказался ее опровергать. И это понятно: генерал не сделал бы столь громкое заявление без согласования с офисом президента.Представитель России в контактной группе Борис Грызлов, в свою очередь, подчеркнул, что действия украинских властей "равносильны выходу из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020-го".Но не исключено, что главком блефует. Украинские СМИ неоднократно публиковали такие его высказывания, которых другой бы руководитель постеснялся. В частности, Залужный признавался, что мечтает проехаться на танке по Москве, и уверял, что Украине ничто не мешает вступить в НАТО.Однако сейчас его слова подтверждают и командиры рангом пониже. В частности, пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко написал в соцсетях: "Приказы, запрещавшие открывать огонь, отменены. Новая вводная: причинять смерть врагам можно".Впрочем, вряд ли "новая вводная" стала неожиданностью для ДНР и ЛНР, годами живущих под обстрелами, несмотря на перемирия. Так, в конце недели украинские силовики выпустили по поселкам Васильевка и Минеральное не менее сорока 120-миллиметровых мин. Ранее открывали огонь по Крутой Балке и Доломитному. Миссия ОБСЕ подтверждает: ВСУ разворачивают дополнительные позиции в "серой зоне", роют траншеи, перебрасывают на фронт тяжелую технику.Неспокойно и у соседей. Представитель делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что в республике, по сути, возникла новая горячая точка. По ее словам, более половины обстрелов со стороны ВСУ приходится на участок в районе строящегося КПП "Первомайск — Золотое", а также на село Желобок. Ковшарь уточнила, что на неделе украинские снайперы убили здесь двоих бойцов Народной милиции.Горячая фазаПо мнению экспертов, ситуация будет только ухудшаться. "ВСУ огонь открывают постоянно на протяжении всех этих лет, — отметила в эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. — То есть война продолжается, несмотря на подписание то одних, то других соглашений о перемирии. Та сторона стреляет — ополченцы иногда позволяют себе ответные действия, предусмотренные минскими договоренностями. Юридически можно сделать вывод, что Украина выходит из Минских соглашений, хотя это и необъявленный выход. Тем не менее приказ открывать огонь без согласования с командованием фактически означает именно это".По ее мнению, обстрелы станут более интенсивными — ВСУ начнут применять артиллерию крупных калибров и реактивные системы залпового огня. Макеева убеждена: война перейдет в горячую фазу, а потери с обеих сторон резко увеличатся.Кроме того, украинские военные могут попробовать в деле ударные беспилотники Bayraktar, которые, по словам Залужного, уже перебросили в зону конфликта. Согласно данным интернет-ресурсов, отслеживающих полеты авиации, дроны регулярно патрулируют линию соприкосновения, но в боевых действиях пока не участвовали.На этой неделе Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве неподалеку от Киева совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва опасается, что Киев использует это оружие против собственного народа. Однако Турция заявляла о готовности продать дроны любому, кто заплатит.Военные приготовленияСтраны НАТО активно подталкивают Украину силой решить "донбасский вопрос". В конце сентября в Яворовском районе Львовской области прошли многонациональные учения Rapid Trident 2021 — военнослужащие ВСУ и их западные коллеги совместно отрабатывали наступательные действия. В маневрах приняли участие более шести тысяч человек. Особую роль сыграли подразделения спецназначения, которые десантировались в тыл условного противника. "Сухопутные войска в ходе учений продемонстрировали скоординированные тактические действия, практическое взаимодействие и реальную совместимость с подразделениями США, государств — членов НАТО и стран-партнеров", — сообщили в Киеве.То, что Украина готовится к войне, подтверждает и недавний визит сотрудников американского посольства в зону Операции объединенных сил (ООС). Они встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", ознакомились с политикой безопасности в Азовском море и на других участках. Также делегация вышла в море на бронированном артиллерийском катере для оценки обстановки у украинского побережья. В непризнанных республиках визит восприняли как смотр войск перед крупным наступлением.Оценил военные приготовления Киева и российский МИД. Замминистра Андрей Руденко заявил, что с нынешним украинским руководством сложно что-либо прогнозировать и ничего нельзя исключать. "Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что возможность очередного обострения на юго-востоке Украины учитывается в Кремле при военном планировании. А президент Владимир Путин ранее прямо говорил, что попытка Киева вернуть Донбасс силой будет иметь "тяжкие последствия для украинской государственности".
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безопасность, борис грызлов, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр, алексей резников
08:00 01.10.2021 (обновлено: 08:03 01.10.2021)
 

"Этот приказ все изменит". Что началось в Донбассе

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт в Донбассе может разгореться с новой силой: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил применять на линии соприкосновения все доступное вооружение. Теперь командирам подразделений не надо согласовывать это с руководством. Кроме того, на передовую перебросили ударные беспилотники Bayraktar. Эксперты считают, что украинская армия готовится к масштабному наступлению.

Срыв перемирия

О новом распоряжении стало известно после встречи Залужного с журналистами и блогерами. В Киеве информацию пока официально не комментировали. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий страну в контактной группе, отказался ее опровергать. И это понятно: генерал не сделал бы столь громкое заявление без согласования с офисом президента.
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Представитель России в контактной группе Борис Грызлов, в свою очередь, подчеркнул, что действия украинских властей "равносильны выходу из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020-го".
Но не исключено, что главком блефует. Украинские СМИ неоднократно публиковали такие его высказывания, которых другой бы руководитель постеснялся. В частности, Залужный признавался, что мечтает проехаться на танке по Москве, и уверял, что Украине ничто не мешает вступить в НАТО.
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
Украинские военные во время учений
Однако сейчас его слова подтверждают и командиры рангом пониже. В частности, пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко написал в соцсетях: "Приказы, запрещавшие открывать огонь, отменены. Новая вводная: причинять смерть врагам можно".
Впрочем, вряд ли "новая вводная" стала неожиданностью для ДНР и ЛНР, годами живущих под обстрелами, несмотря на перемирия. Так, в конце недели украинские силовики выпустили по поселкам Васильевка и Минеральное не менее сорока 120-миллиметровых мин. Ранее открывали огонь по Крутой Балке и Доломитному. Миссия ОБСЕ подтверждает: ВСУ разворачивают дополнительные позиции в "серой зоне", роют траншеи, перебрасывают на фронт тяжелую технику.
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Неспокойно и у соседей. Представитель делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что в республике, по сути, возникла новая горячая точка. По ее словам, более половины обстрелов со стороны ВСУ приходится на участок в районе строящегося КПП "Первомайск — Золотое", а также на село Желобок. Ковшарь уточнила, что на неделе украинские снайперы убили здесь двоих бойцов Народной милиции.

Горячая фаза

По мнению экспертов, ситуация будет только ухудшаться. "ВСУ огонь открывают постоянно на протяжении всех этих лет, — отметила в эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. — То есть война продолжается, несмотря на подписание то одних, то других соглашений о перемирии. Та сторона стреляет — ополченцы иногда позволяют себе ответные действия, предусмотренные минскими договоренностями. Юридически можно сделать вывод, что Украина выходит из Минских соглашений, хотя это и необъявленный выход. Тем не менее приказ открывать огонь без согласования с командованием фактически означает именно это".
По ее мнению, обстрелы станут более интенсивными — ВСУ начнут применять артиллерию крупных калибров и реактивные системы залпового огня. Макеева убеждена: война перейдет в горячую фазу, а потери с обеих сторон резко увеличатся.
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Кроме того, украинские военные могут попробовать в деле ударные беспилотники Bayraktar, которые, по словам Залужного, уже перебросили в зону конфликта. Согласно данным интернет-ресурсов, отслеживающих полеты авиации, дроны регулярно патрулируют линию соприкосновения, но в боевых действиях пока не участвовали.
На этой неделе Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве неподалеку от Киева совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва опасается, что Киев использует это оружие против собственного народа. Однако Турция заявляла о готовности продать дроны любому, кто заплатит.

Военные приготовления

Страны НАТО активно подталкивают Украину силой решить "донбасский вопрос". В конце сентября в Яворовском районе Львовской области прошли многонациональные учения Rapid Trident 2021 — военнослужащие ВСУ и их западные коллеги совместно отрабатывали наступательные действия. В маневрах приняли участие более шести тысяч человек. Особую роль сыграли подразделения спецназначения, которые десантировались в тыл условного противника. "Сухопутные войска в ходе учений продемонстрировали скоординированные тактические действия, практическое взаимодействие и реальную совместимость с подразделениями США, государств — членов НАТО и стран-партнеров", — сообщили в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2021 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2021 на Яворовском полигоне во Львовской области
То, что Украина готовится к войне, подтверждает и недавний визит сотрудников американского посольства в зону Операции объединенных сил (ООС). Они встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", ознакомились с политикой безопасности в Азовском море и на других участках. Также делегация вышла в море на бронированном артиллерийском катере для оценки обстановки у украинского побережья. В непризнанных республиках визит восприняли как смотр войск перед крупным наступлением.
Оценил военные приготовления Киева и российский МИД. Замминистра Андрей Руденко заявил, что с нынешним украинским руководством сложно что-либо прогнозировать и ничего нельзя исключать. "Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет", — сказал дипломат.
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Он подчеркнул, что возможность очередного обострения на юго-востоке Украины учитывается в Кремле при военном планировании. А президент Владимир Путин ранее прямо говорил, что попытка Киева вернуть Донбасс силой будет иметь "тяжкие последствия для украинской государственности".
 
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