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Самолеты Аэрофлота начали регулярные полеты в Доминикану
Самолеты Аэрофлота начали регулярные полеты в Доминикану - РИА Новости, 01.10.2021
Самолеты Аэрофлота начали регулярные полеты в Доминикану
Аэрофлот 1 октября открыл регулярные полёты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика). Рейсы по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва первоначально будут... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:56
2021-10-01T18:56
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 окт — Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот 1 октября открыл регулярные полёты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика). Рейсы по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва первоначально будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, а с ноября и по средам. Таким образом, частота составит три раза в неделю.Полёты выполняются на самом современном широкофюзеляжном самолёте в парке Аэрофлота — Airbus A350. Салон выполнен в трехклассной компоновке: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). Интерьер салона класса Бизнес уникален: в нём установлены кресла, раскладывающиеся в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство крупнейших перевозчиков предлагают только в Первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих пассажиру в полной мере ощутить возможности личного пространства и уединиться.Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система, предоставляется услуга "Интернет на борту". В классах Эконом и Комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений. Просторный салон, пониженный уровень шума и адаптивное освещение создают исключительно комфортную обстановку на борту самолёта.Международные рейсы Аэрофлота отправляются из Терминала С аэропорта Шереметьево — самого современного терминала в России. В "чистой" зоне расположен бизнес-зал "Малевич", где есть всё для комфортного времяпрепровождения: захватывающий панорамный вид на лётное поле, изысканная еда, закуски и напитки, уютные места для отдыха с креслами-шезлонгами, комнаты для сна, детская игровая и спа-зона, а также выделенная зона для курящих.При регистрации на первый рейс в аэропорту Шереметьево для пассажиров создали атмосферу праздника. Перед стойками регистрации развернулось представление: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы. На борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом. В аэропорту Пунта-Каны первый рейс Аэрофлота встретят традиционной водяной аркой.Пунта-Кана — самый популярный курорт Доминиканы. Для граждан Российской Федерации действует безвизовый режим и не требуется предоставление отрицательного теста на COVID-19.Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) и в офисах собственных продаж авиакомпании.Актуальные данные о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
18:56 01.10.2021
 

Самолеты Аэрофлота начали регулярные полеты в Доминикану

CC BY 2.0 / Ted Murphy / Excellence Punta CanaОтдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
CC BY 2.0 / Ted Murphy / Excellence Punta Cana
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МОСКВА, 1 окт — Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот 1 октября открыл регулярные полёты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика). Рейсы по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва первоначально будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, а с ноября и по средам. Таким образом, частота составит три раза в неделю.
Полёты выполняются на самом современном широкофюзеляжном самолёте в парке Аэрофлота — Airbus A350. Салон выполнен в трехклассной компоновке: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). Интерьер салона класса Бизнес уникален: в нём установлены кресла, раскладывающиеся в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство крупнейших перевозчиков предлагают только в Первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих пассажиру в полной мере ощутить возможности личного пространства и уединиться.
Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система, предоставляется услуга "Интернет на борту". В классах Эконом и Комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений. Просторный салон, пониженный уровень шума и адаптивное освещение создают исключительно комфортную обстановку на борту самолёта.
Международные рейсы Аэрофлота отправляются из Терминала С аэропорта Шереметьево — самого современного терминала в России. В "чистой" зоне расположен бизнес-зал "Малевич", где есть всё для комфортного времяпрепровождения: захватывающий панорамный вид на лётное поле, изысканная еда, закуски и напитки, уютные места для отдыха с креслами-шезлонгами, комнаты для сна, детская игровая и спа-зона, а также выделенная зона для курящих.
При регистрации на первый рейс в аэропорту Шереметьево для пассажиров создали атмосферу праздника. Перед стойками регистрации развернулось представление: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы. На борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом. В аэропорту Пунта-Каны первый рейс Аэрофлота встретят традиционной водяной аркой.
Пунта-Кана — самый популярный курорт Доминиканы. Для граждан Российской Федерации действует безвизовый режим и не требуется предоставление отрицательного теста на COVID-19.
Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) и в офисах собственных продаж авиакомпании.
Актуальные данные о действующих правилах въезда для пассажиров международных рейсов размещены на сайте Аэрофлота в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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