Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211001/diabet-1752542765.html
Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа
Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа - РИА Новости, 01.10.2021
Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа
Группа экспертов из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании представила ​​на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD)... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T02:00
2021-10-01T03:59
наука
здоровье
диабет
похудение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7369105c482a2efb88c8f85a4c6e25cf.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Группа экспертов из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании представила ​​на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) свое видение стратегии лечения диабета второго типа, основанного на похудении. По мнению экспертов, снижение веса на 15 и более процентов позволяет не только замедлить развитие заболевания и уменьшить осложнения, но и в некоторых случаев обратить болезнь вспять. Статья с основными положениями опубликована в журнале The Lancet.Исследователи предлагают основное внимание в лечении пациентов с диабетом второго типа без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний уделять устранению ключевого фактора, вызывающего заболевание, — ожирения."Такой подход имеет дополнительные преимущества: он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, обструктивное апноэ во сне, остеоартрит, высокое кровяное давление и повышенный уровень содержания жиров в крови, что позволит значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья человека, а не только отрегулировать уровень сахара", — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора публикации доктора Ильдико Лингвей (Ildiko Lingvay) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.Авторы основывают свои выводы на обзоре различных исследований и публикаций. Так, результаты открытого кластерно-рандомизированного исследования DiRECT, проведенного в 49 клиниках Великобритании, показали, что у 70 процентов пациентов с диабетом второго типа, которые сбросили 15 и более килограмм при среднем весе в сто килограмм, уже через два года была отмечена ремиссия.Несколько исследований, связанных с бариатрической хирургией, указывают на то, что уже через несколько дней после операции по коррекции веса у пациентов с диабетом второго типа сокращалась потребность в препаратах для снижения уровня глюкозы, а в долгосрочной перспективе у них улучшались многие показатели здоровья.Авторы считают наличие жировых отложений ключевым механистическим фактором развития диабета второго типа. Увеличение окружности талии, по их мнению, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности наряду с высоким кровяным давлением и жировой болезнью печени и внести рекомендации по снижению веса как центральной терапевтической задачи в руководства по лечению пациентов с диабетом второго типа."Мы предлагаем поставить конкретную лечебную цель — общую потерю веса не менее, чем на 15 процентов, с намерением не просто улучшить контроль уровня сахара в крови, но, скорее, как наиболее эффективный способ нарушить основную патофизиологию диабета второго типа и, таким образом, изменить его течение, в долгосрочной перспективе предотвратив связанные с ним метаболические осложнения, — объясняет Лингвей. — Такое изменение целей лечения приведет к признанию ожирения заболеванием с обратимыми осложнениями и потребует изменения в клинической помощи".Последний момент авторы считают наиболее важным — медицинские работники, которые занимаются лечением людей с диабетом, должны быть обучены и иметь опыт во всех аспектах лечения ожирения, а также уметь доносить эти знания до пациентов, отмечают ученые.
https://ria.ru/20210928/sukraloza-1752212442.html
https://ria.ru/20210920/ozhirenie-1751001185.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_804cae234ca7bdfad6b6758c8ccf705b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, диабет, похудение
02:00 01.10.2021 (обновлено: 03:59 01.10.2021)
 

Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа

© Pixabay / Steve BuissinneГлюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Pixabay / Steve Buissinne
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Группа экспертов из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании представила ​​на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) свое видение стратегии лечения диабета второго типа, основанного на похудении. По мнению экспертов, снижение веса на 15 и более процентов позволяет не только замедлить развитие заболевания и уменьшить осложнения, но и в некоторых случаев обратить болезнь вспять. Статья с основными положениями опубликована в журнале The Lancet.
Исследователи предлагают основное внимание в лечении пациентов с диабетом второго типа без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний уделять устранению ключевого фактора, вызывающего заболевание, — ожирения.
"Такой подход имеет дополнительные преимущества: он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, обструктивное апноэ во сне, остеоартрит, высокое кровяное давление и повышенный уровень содержания жиров в крови, что позволит значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья человека, а не только отрегулировать уровень сахара", — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора публикации доктора Ильдико Лингвей (Ildiko Lingvay) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.
Авторы основывают свои выводы на обзоре различных исследований и публикаций. Так, результаты открытого кластерно-рандомизированного исследования DiRECT, проведенного в 49 клиниках Великобритании, показали, что у 70 процентов пациентов с диабетом второго типа, которые сбросили 15 и более килограмм при среднем весе в сто килограмм, уже через два года была отмечена ремиссия.
Кристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 18:32Наука
Ученые обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара
Несколько исследований, связанных с бариатрической хирургией, указывают на то, что уже через несколько дней после операции по коррекции веса у пациентов с диабетом второго типа сокращалась потребность в препаратах для снижения уровня глюкозы, а в долгосрочной перспективе у них улучшались многие показатели здоровья.
Авторы считают наличие жировых отложений ключевым механистическим фактором развития диабета второго типа. Увеличение окружности талии, по их мнению, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности наряду с высоким кровяным давлением и жировой болезнью печени и внести рекомендации по снижению веса как центральной терапевтической задачи в руководства по лечению пациентов с диабетом второго типа.
"Мы предлагаем поставить конкретную лечебную цель — общую потерю веса не менее, чем на 15 процентов, с намерением не просто улучшить контроль уровня сахара в крови, но, скорее, как наиболее эффективный способ нарушить основную патофизиологию диабета второго типа и, таким образом, изменить его течение, в долгосрочной перспективе предотвратив связанные с ним метаболические осложнения, — объясняет Лингвей. — Такое изменение целей лечения приведет к признанию ожирения заболеванием с обратимыми осложнениями и потребует изменения в клинической помощи".
Последний момент авторы считают наиболее важным — медицинские работники, которые занимаются лечением людей с диабетом, должны быть обучены и иметь опыт во всех аспектах лечения ожирения, а также уметь доносить эти знания до пациентов, отмечают ученые.
Мужчина знакомится с женщиной - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 18:00Наука
Ученые определили биологическую причину ожирения и диабета
 
НаукаЗдоровьеДиабетПохудение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
12:38В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния