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Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа

Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа - РИА Новости, 01.10.2021

Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа

Группа экспертов из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании представила ​​на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD)... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T02:00

2021-10-01T02:00

2021-10-01T03:59

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Группа экспертов из США, Австралии, Бразилии, Ирландии и Великобритании представила ​​на Ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) свое видение стратегии лечения диабета второго типа, основанного на похудении. По мнению экспертов, снижение веса на 15 и более процентов позволяет не только замедлить развитие заболевания и уменьшить осложнения, но и в некоторых случаев обратить болезнь вспять. Статья с основными положениями опубликована в журнале The Lancet.Исследователи предлагают основное внимание в лечении пациентов с диабетом второго типа без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний уделять устранению ключевого фактора, вызывающего заболевание, — ожирения."Такой подход имеет дополнительные преимущества: он направлен не только на снижение уровня сахара в крови, но и на другие осложнения, такие как ожирение печени, обструктивное апноэ во сне, остеоартрит, высокое кровяное давление и повышенный уровень содержания жиров в крови, что позволит значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья человека, а не только отрегулировать уровень сахара", — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора публикации доктора Ильдико Лингвей (Ildiko Lingvay) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.Авторы основывают свои выводы на обзоре различных исследований и публикаций. Так, результаты открытого кластерно-рандомизированного исследования DiRECT, проведенного в 49 клиниках Великобритании, показали, что у 70 процентов пациентов с диабетом второго типа, которые сбросили 15 и более килограмм при среднем весе в сто килограмм, уже через два года была отмечена ремиссия.Несколько исследований, связанных с бариатрической хирургией, указывают на то, что уже через несколько дней после операции по коррекции веса у пациентов с диабетом второго типа сокращалась потребность в препаратах для снижения уровня глюкозы, а в долгосрочной перспективе у них улучшались многие показатели здоровья.Авторы считают наличие жировых отложений ключевым механистическим фактором развития диабета второго типа. Увеличение окружности талии, по их мнению, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности наряду с высоким кровяным давлением и жировой болезнью печени и внести рекомендации по снижению веса как центральной терапевтической задачи в руководства по лечению пациентов с диабетом второго типа."Мы предлагаем поставить конкретную лечебную цель — общую потерю веса не менее, чем на 15 процентов, с намерением не просто улучшить контроль уровня сахара в крови, но, скорее, как наиболее эффективный способ нарушить основную патофизиологию диабета второго типа и, таким образом, изменить его течение, в долгосрочной перспективе предотвратив связанные с ним метаболические осложнения, — объясняет Лингвей. — Такое изменение целей лечения приведет к признанию ожирения заболеванием с обратимыми осложнениями и потребует изменения в клинической помощи".Последний момент авторы считают наиболее важным — медицинские работники, которые занимаются лечением людей с диабетом, должны быть обучены и иметь опыт во всех аспектах лечения ожирения, а также уметь доносить эти знания до пациентов, отмечают ученые.

https://ria.ru/20210928/sukraloza-1752212442.html

https://ria.ru/20210920/ozhirenie-1751001185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, диабет, похудение