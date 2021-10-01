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Суд оштрафовал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина
Суд оштрафовал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина - РИА Новости, 01.10.2021
Суд оштрафовал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина
Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал депутата Мосгордумы, главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина по статье о нарушении порядка проведения... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:58
2021-10-01T20:25
политика
москва
московская городская дума
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал депутата Мосгордумы, главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина по статье о нарушении порядка проведения митингов, сообщили РИА Новости суде."Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказали в суде.В суде добавили, что начальника отдела горкома КПРФ Павла Иванова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке."Судом вынесено постановление о признании виновным Павла Иванова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ", - сказали в суде.Ранее полиция задержала Зубрилина и начальника отдела горкома КПРФ Павла Иванова, на обоих составлены протоколы по этой статье. В ведомстве отметили, что столичная полиция продолжает искать участников несанкционированных акций и тех, кто призывал в них участвовать.Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия вопреки предупреждениям о незаконности акций, назвав их встречами с избирателями.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики ДЭГ поручил технической группе провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в их корректности. В пятницу, 1 октября, техническая комиссия, сформированная общественным штабом по наблюдению за выборами, сообщила, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210930/deputat-1752534414.html
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политика, москва, московская городская дума, россия
18:58 01.10.2021 (обновлено: 20:25 01.10.2021)
 
Суд оштрафовал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина

Суд оштрафовал главу фракции КПРФ в МГД Зубрилина за нарушение порядка проведения митинга

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Зубрилин
Николай Зубрилин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал депутата Мосгордумы, главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина по статье о нарушении порядка проведения митингов, сообщили РИА Новости суде.
"Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказали в суде.
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В суде добавили, что начальника отдела горкома КПРФ Павла Иванова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.
"Судом вынесено постановление о признании виновным Павла Иванова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ", - сказали в суде.
Ранее полиция задержала Зубрилина и начальника отдела горкома КПРФ Павла Иванова, на обоих составлены протоколы по этой статье. В ведомстве отметили, что столичная полиция продолжает искать участников несанкционированных акций и тех, кто призывал в них участвовать.
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Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия вопреки предупреждениям о незаконности акций, назвав их встречами с избирателями.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики ДЭГ поручил технической группе провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в их корректности. В пятницу, 1 октября, техническая комиссия, сформированная общественным штабом по наблюдению за выборами, сообщила, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября.
 
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