https://ria.ru/20211001/chlenovreditelstvo-1752732330.html

Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона

Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона - РИА Новости, 01.10.2021

Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона

Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:55

2021-10-01T18:55

2021-10-01T18:55

происшествия

приморский край

лесозаводск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.Ранее в соцсетях распространилось видео из Лесозаводска: на кадрах видно, как мужчина с окровавленной левой рукой, на которой отсутствовала кисть, что-то кричит с балкона третьего этажа. Отдельные фразы, среди которых были слышны и ругательства, долетали до прохожих, снимавших происходящее на видео.Информированный источник сообщил РИА Новости подробности инцидента. "Мужчина отрезал себе кисть левой руки и выкинул ее с балкона", - сказал собеседник агентства.В полиции РИА Новости сообщили, что об инциденте проинформировали местные жители, рассказавшие, что на улице Спортивная "мужчина неадекватно себя ведет". На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой медпомощи."Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство. В настоящее время проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744487151.html

https://ria.ru/20210322/taksist-1602324353.html

приморский край

лесозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, лесозаводск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)