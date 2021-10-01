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Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона
Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона - РИА Новости, 01.10.2021
Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона
Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:55
2021-10-01T18:55
2021-10-01T18:55
происшествия
приморский край
лесозаводск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.Ранее в соцсетях распространилось видео из Лесозаводска: на кадрах видно, как мужчина с окровавленной левой рукой, на которой отсутствовала кисть, что-то кричит с балкона третьего этажа. Отдельные фразы, среди которых были слышны и ругательства, долетали до прохожих, снимавших происходящее на видео.Информированный источник сообщил РИА Новости подробности инцидента. "Мужчина отрезал себе кисть левой руки и выкинул ее с балкона", - сказал собеседник агентства.В полиции РИА Новости сообщили, что об инциденте проинформировали местные жители, рассказавшие, что на улице Спортивная "мужчина неадекватно себя ведет". На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой медпомощи."Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство. В настоящее время проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744487151.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, лесозаводск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона
Житель Лесозаводска в Приморском крае отрезал себе кисть и выкинул с балкона
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости.
Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске
, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях распространилось видео из Лесозаводска: на кадрах видно, как мужчина с окровавленной левой рукой, на которой отсутствовала кисть, что-то кричит с балкона третьего этажа. Отдельные фразы, среди которых были слышны и ругательства, долетали до прохожих, снимавших происходящее на видео.
Информированный источник сообщил РИА Новости подробности инцидента. "Мужчина отрезал себе кисть левой руки и выкинул ее с балкона", - сказал собеседник агентства.
В полиции РИА Новости сообщили, что об инциденте проинформировали местные жители, рассказавшие, что на улице Спортивная "мужчина неадекватно себя ведет". На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой медпомощи.
"Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство. В настоящее время проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.