Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/chlenovreditelstvo-1752732330.html
Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона
Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона - РИА Новости, 01.10.2021
Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона
Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:55
2021-10-01T18:55
происшествия
приморский край
лесозаводск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.Ранее в соцсетях распространилось видео из Лесозаводска: на кадрах видно, как мужчина с окровавленной левой рукой, на которой отсутствовала кисть, что-то кричит с балкона третьего этажа. Отдельные фразы, среди которых были слышны и ругательства, долетали до прохожих, снимавших происходящее на видео.Информированный источник сообщил РИА Новости подробности инцидента. "Мужчина отрезал себе кисть левой руки и выкинул ее с балкона", - сказал собеседник агентства.В полиции РИА Новости сообщили, что об инциденте проинформировали местные жители, рассказавшие, что на улице Спортивная "мужчина неадекватно себя ведет". На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой медпомощи."Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство. В настоящее время проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744487151.html
https://ria.ru/20210322/taksist-1602324353.html
приморский край
лесозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, приморский край, лесозаводск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:55 01.10.2021
 
Житель Приморья отрезал себе кисть и выкинул с балкона

Житель Лесозаводска в Приморском крае отрезал себе кисть и выкинул с балкона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в приморском Лесозаводске, где местный житель отрезал себе кисть руки, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях распространилось видео из Лесозаводска: на кадрах видно, как мужчина с окровавленной левой рукой, на которой отсутствовала кисть, что-то кричит с балкона третьего этажа. Отдельные фразы, среди которых были слышны и ругательства, долетали до прохожих, снимавших происходящее на видео.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 12:46
Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании
Информированный источник сообщил РИА Новости подробности инцидента. "Мужчина отрезал себе кисть левой руки и выкинул ее с балкона", - сказал собеседник агентства.
В полиции РИА Новости сообщили, что об инциденте проинформировали местные жители, рассказавшие, что на улице Спортивная "мужчина неадекватно себя ведет". На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой медпомощи.
"Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство. В настоящее время проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.
Такси на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:54
В Приморье таксист повздорил с мужчиной и откусил палец его жене
 
ПроисшествияПриморский крайЛесозаводскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния