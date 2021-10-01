https://ria.ru/20211001/chernogoriya-1752662453.html

СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории

СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории - РИА Новости, 01.10.2021

СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории

Российским банкиром с инициалами I.C., задержанным в Черногории, оказался бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, передает портал издания Vijesti со... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:51

2021-10-01T13:51

2021-10-01T14:31

черногория

интерпол

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

в мире

игорь чуян

россия

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БЕЛГРАД, 1 окт – РИА Новости. Российским банкиром с инициалами I.C., задержанным в Черногории, оказался бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, передает портал издания Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах.О задержании по ордеру Интерпола 55-летнего российского банкира с такими инициалами сегодня сообщила полиция Черногории."Российский гражданин Игорь Чуян (Chuyan), который был объявлен в розыск московским офисом Интерпола, задержан в Тивате после многолетних розысков со стороны управления полиции", - сообщило издание со ссылкой на источник в МВД.В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск.По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей.Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.

https://ria.ru/20191125/1561575426.html

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

черногория

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, интерпол, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), в мире, игорь чуян, россия