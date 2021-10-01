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СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории
СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории - РИА Новости, 01.10.2021
СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории
Российским банкиром с инициалами I.C., задержанным в Черногории, оказался бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, передает портал издания Vijesti со... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:51
2021-10-01T14:31
черногория
интерпол
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
в мире
игорь чуян
россия
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БЕЛГРАД, 1 окт – РИА Новости. Российским банкиром с инициалами I.C., задержанным в Черногории, оказался бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, передает портал издания Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах.О задержании по ордеру Интерпола 55-летнего российского банкира с такими инициалами сегодня сообщила полиция Черногории."Российский гражданин Игорь Чуян (Chuyan), который был объявлен в розыск московским офисом Интерпола, задержан в Тивате после многолетних розысков со стороны управления полиции", - сообщило издание со ссылкой на источник в МВД.В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск.По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей.Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
https://ria.ru/20191125/1561575426.html
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черногория, интерпол, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), в мире, игорь чуян, россия
13:51 01.10.2021 (обновлено: 14:31 01.10.2021)
 
СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории

СМИ: в Черногории задержали экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИгорь Чуян. Архивное фото
Игорь Чуян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕЛГРАД, 1 окт – РИА Новости. Российским банкиром с инициалами I.C., задержанным в Черногории, оказался бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, передает портал издания Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О задержании по ордеру Интерпола 55-летнего российского банкира с такими инициалами сегодня сообщила полиция Черногории.
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2019
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Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
"Российский гражданин Игорь Чуян (Chuyan), который был объявлен в розыск московским офисом Интерпола, задержан в Тивате после многолетних розысков со стороны управления полиции", - сообщило издание со ссылкой на источник в МВД.
В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".
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В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск.
По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей.
Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
 
ЧерногорияИнтерполФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)В миреИгорь ЧуянРоссия
 
 
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