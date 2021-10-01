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Российского банкира задержали в Черногории
Российского банкира задержали в Черногории - РИА Новости, 01.10.2021
Российского банкира задержали в Черногории
В Черногории задержан гражданин РФ, банкир с инициалами И.Ц. 55 лет, которого в розыск за финансовые махинации объявил офис Интерпола в Москве, сообщило... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:31
2021-10-01T13:31
2021-10-01T13:39
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БЕЛГРАД, 1 окт – РИА Новости. В Черногории задержан гражданин РФ, банкир с инициалами И.Ц. 55 лет, которого в розыск за финансовые махинации объявил офис Интерпола в Москве, сообщило управление полиции республики. Задержание произошло в городе Тиват."И.Ц. 55 лет подозревается в России в том, что в период с 2012 до 2018 года как акционер и владелец одного банка, посредством дачи и получения взяток с целью сознательно противоправных действий получил незаконную прибыль в размере 340 миллионов рублей", - указало ведомство.Задержанный помещен под экстрадиционный арест.
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интерпол, мвд черногории, россия, в мире, черногория, тиват
13:31 01.10.2021 (обновлено: 13:39 01.10.2021)
Российского банкира задержали в Черногории
Полиция Черногории по ордеру Интерпола задержала российского банкира