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Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября
Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября - РИА Новости, 01.10.2021
Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября
Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении 28 октября, сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:35
2021-10-01T10:35
экономика
бюджет
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении 28 октября, сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин."В первом чтении Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы уже 28 октября", - написал Володин в своем Telegram-канале по итогам прошедшего дополнительного заседания Совета Думы.
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экономика, бюджет, вячеслав володин, госдума рф
10:35 01.10.2021
 
Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября

Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении 28 октября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении 28 октября, сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"В первом чтении Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы уже 28 октября", - написал Володин в своем Telegram-канале по итогам прошедшего дополнительного заседания Совета Думы.
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ЭкономикаБюджетВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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