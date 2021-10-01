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Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября

Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября - РИА Новости, 01.10.2021

Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября

Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении 28 октября, сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:35

2021-10-01T10:35

2021-10-01T10:35

экономика

бюджет

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении 28 октября, сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин."В первом чтении Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы уже 28 октября", - написал Володин в своем Telegram-канале по итогам прошедшего дополнительного заседания Совета Думы.

https://ria.ru/20211001/byudzhet-1752543955.html

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экономика, бюджет, вячеслав володин, госдума рф