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Путин ставит мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа - РИА Новости, 01.10.2021
Путин ставит мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
Читателей британской газеты Daily Express беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:28
2021-10-01T15:40
в мире
сша
великобритания
владимир путин
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Express беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок.Поводом для обсуждения стала статья о том, что дефицит газа и стремление перейти на возобновляемые источники энергии ставят Евросоюз в опасное положение. Не исключено, что зимой Европа будет вынуждена обратиться за помощью к России, но неизвестно, сможет ли та удовлетворить повышенный спрос.Многие комментаторы вспомнили о газопроводе "Северный поток — 2", который мог бы спасти ЕС, и о помехах, препятствующих его вводу в строй.По его мнению, вся вина лежит на США, которые мешали строительству, и на европейских властях, которые не подтолкнули этот процесс."Неужели в ЕС все настолько наивны, что не смогли предвидеть такую ситуацию?" — задался вопросом Spooks.Некоторые пользователи отметили стратегическое мышление российского президента."Путин — отличный шахматист, другие лидеры только изучают правила. Мат очень скоро!" — написал Oldreo."Европа во власти России", — заключил FromHere.Не обошлось и без шуток. Так, читатель под ником Robert Ward попросил Россию скорее заморозить ЕС и выразил сожаление, что в Великобритании нет такого сильного лидера, как Путин.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. В начале августа они едва превышали 500 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября вплотную приблизились к 1,2 тысячи долларов.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752607573.html
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
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сша
великобритания
россия
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в мире, сша, великобритания, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия
13:28 01.10.2021 (обновлено: 15:40 01.10.2021)
 
Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа

Читатели Daily Express осудили ЕС за торможение сертификации "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Express беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок.
Поводом для обсуждения стала статья о том, что дефицит газа и стремление перейти на возобновляемые источники энергии ставят Евросоюз в опасное положение. Не исключено, что зимой Европа будет вынуждена обратиться за помощью к России, но неизвестно, сможет ли та удовлетворить повышенный спрос.
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Многие комментаторы вспомнили о газопроводе "Северный поток — 2", который мог бы спасти ЕС, и о помехах, препятствующих его вводу в строй.

"Россия не сможет поставлять больше газа до тех пор, пока Евросоюз не выдаст свидетельство о сертификации "Северного потока — 2", — пояснил Linguist.

По его мнению, вся вина лежит на США, которые мешали строительству, и на европейских властях, которые не подтолкнули этот процесс.
"Неужели в ЕС все настолько наивны, что не смогли предвидеть такую ситуацию?" — задался вопросом Spooks.
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Некоторые пользователи отметили стратегическое мышление российского президента.
"Путин — отличный шахматист, другие лидеры только изучают правила. Мат очень скоро!" — написал Oldreo.

"Путин пользуется глупостью Запада, который закрывает атомные и угольные электростанции, думая, что единороги солнечного, ветрового и радужного цвета будут снабжать его энергией", — заметил hadrian762.

"Европа во власти России", — заключил FromHere.
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Не обошлось и без шуток. Так, читатель под ником Robert Ward попросил Россию скорее заморозить ЕС и выразил сожаление, что в Великобритании нет такого сильного лидера, как Путин.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. В начале августа они едва превышали 500 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября вплотную приблизились к 1,2 тысячи долларов.
 
В миреСШАВеликобританияВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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