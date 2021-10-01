https://ria.ru/20211001/britantsy-1752657614.html

Путин ставит мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа

Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа - РИА Новости, 01.10.2021

Путин ставит мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа

Читателей британской газеты Daily Express беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:28

2021-10-01T13:28

2021-10-01T15:40

в мире

сша

великобритания

владимир путин

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Express беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок.Поводом для обсуждения стала статья о том, что дефицит газа и стремление перейти на возобновляемые источники энергии ставят Евросоюз в опасное положение. Не исключено, что зимой Европа будет вынуждена обратиться за помощью к России, но неизвестно, сможет ли та удовлетворить повышенный спрос.Многие комментаторы вспомнили о газопроводе "Северный поток — 2", который мог бы спасти ЕС, и о помехах, препятствующих его вводу в строй.По его мнению, вся вина лежит на США, которые мешали строительству, и на европейских властях, которые не подтолкнули этот процесс."Неужели в ЕС все настолько наивны, что не смогли предвидеть такую ситуацию?" — задался вопросом Spooks.Некоторые пользователи отметили стратегическое мышление российского президента."Путин — отличный шахматист, другие лидеры только изучают правила. Мат очень скоро!" — написал Oldreo."Европа во власти России", — заключил FromHere.Не обошлось и без шуток. Так, читатель под ником Robert Ward попросил Россию скорее заморозить ЕС и выразил сожаление, что в Великобритании нет такого сильного лидера, как Путин.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. В начале августа они едва превышали 500 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября вплотную приблизились к 1,2 тысячи долларов.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752607573.html

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

https://ria.ru/20211001/byudzhet-1752543955.html

сша

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, великобритания, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия