https://ria.ru/20211001/britantsy-1752657614.html
Путин ставит мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа - РИА Новости, 01.10.2021
Путин ставит мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
Читателей британской газеты Daily Express беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:28
2021-10-01T13:28
2021-10-01T15:40
в мире
сша
великобритания
владимир путин
евросоюз
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19280/89/192808922_0:160:2500:1566_1920x0_80_0_0_766c1e3e80f15732696f7f4c62ba248f.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Express беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок.Поводом для обсуждения стала статья о том, что дефицит газа и стремление перейти на возобновляемые источники энергии ставят Евросоюз в опасное положение. Не исключено, что зимой Европа будет вынуждена обратиться за помощью к России, но неизвестно, сможет ли та удовлетворить повышенный спрос.Многие комментаторы вспомнили о газопроводе "Северный поток — 2", который мог бы спасти ЕС, и о помехах, препятствующих его вводу в строй.По его мнению, вся вина лежит на США, которые мешали строительству, и на европейских властях, которые не подтолкнули этот процесс."Неужели в ЕС все настолько наивны, что не смогли предвидеть такую ситуацию?" — задался вопросом Spooks.Некоторые пользователи отметили стратегическое мышление российского президента."Путин — отличный шахматист, другие лидеры только изучают правила. Мат очень скоро!" — написал Oldreo."Европа во власти России", — заключил FromHere.Не обошлось и без шуток. Так, читатель под ником Robert Ward попросил Россию скорее заморозить ЕС и выразил сожаление, что в Великобритании нет такого сильного лидера, как Путин.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. В начале августа они едва превышали 500 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября вплотную приблизились к 1,2 тысячи долларов.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752607573.html
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
https://ria.ru/20211001/byudzhet-1752543955.html
сша
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19280/89/192808922_101:0:2400:1724_1920x0_80_0_0_908a3ced95679b7cd9c4a82abb83657c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, владимир путин, евросоюз, северный поток — 2, россия
13:28 01.10.2021 (обновлено: 15:40 01.10.2021)
Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
Читатели Daily Express осудили ЕС за торможение сертификации "Северного потока — 2"
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Читателей британской газеты Daily Express
беспокоит ситуация с поставками энергоресурсов на европейский рынок.
Поводом для обсуждения стала статья о том, что дефицит газа и стремление перейти на возобновляемые источники энергии ставят Евросоюз
в опасное положение. Не исключено, что зимой Европа будет вынуждена обратиться за помощью к России, но неизвестно, сможет ли та удовлетворить повышенный спрос.
Многие комментаторы вспомнили о газопроводе "Северный поток — 2", который мог бы спасти ЕС, и о помехах, препятствующих его вводу в строй.
"Россия не сможет поставлять больше газа до тех пор, пока Евросоюз не выдаст свидетельство о сертификации "Северного потока — 2", — пояснил Linguist.
По его мнению, вся вина лежит на США
, которые мешали строительству, и на европейских властях, которые не подтолкнули этот процесс.
"Неужели в ЕС все настолько наивны, что не смогли предвидеть такую ситуацию?" — задался вопросом Spooks.
Некоторые пользователи отметили стратегическое мышление российского президента.
"Путин — отличный шахматист, другие лидеры только изучают правила. Мат очень скоро!" — написал Oldreo.
"Путин пользуется глупостью Запада, который закрывает атомные и угольные электростанции, думая, что единороги солнечного, ветрового и радужного цвета будут снабжать его энергией", — заметил hadrian762.
"Европа во власти России", — заключил FromHere.
Не обошлось и без шуток. Так, читатель под ником Robert Ward попросил Россию скорее заморозить ЕС и выразил сожаление, что в Великобритании
нет такого сильного лидера, как Путин.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. В начале августа они едва превышали 500 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября вплотную приблизились к 1,2 тысячи долларов.