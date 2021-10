https://ria.ru/20211001/borba-1752711673.html

Запад превращает IT-гигантов в орудие политической борьбы, заявил сенатор

Запад превращает IT-гигантов в орудие политической борьбы, заявил сенатор

2021-10-01T17:15

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запад начал информационную подготовку к принуждению IT-компаний к более активному вмешательству во внутренние дела других государств, общественность приучают воспринимать их как инструмент политической борьбы, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.В The Washington Post вышла статья, в которой критикуется решение Apple и Google выполнить законные требования российских властей по недопущению вмешательства в электоральные процессы. Согласно статье, "установление государственного суверенитета над цифровой сферой" угрожает правам человека. Также The Washington Post призывают подумать над возможными формами ответственности для технологических платформ за "несоблюдение универсальных норм прав человека"."В западных СМИ началась подготовка почвы для принуждения цифровых платформ к более активному вмешательству во внутренние дела иностранных государств. Общественность приучают воспринимать IT-компании как инструмент политической борьбы", -отметил сенатор в Telegram-канале комиссии.По его словам, фактически The Washington Post, прикрываясь аморфными рассуждениями о правах и свободах, "предлагает наказывать IT-гигантов за соблюдение национального законодательства государств, не относящихся к коллективному Западу", подчеркнул Джабаров.Он отметил, что в самих США от цифровых платформ жестко требуют соблюдения законов. "При этом в американских СМИ, включая и The Washington Post, с удовольствием смакуют "допросы с пристрастием", которые устраивает конгресс США руководителям Apple, Google и Facebook", - заявил Джабаров."Очевидно, на Западе растет желание превратить IT-компании в орудие политической борьбы. На этом фоне растет необходимость создания дополнительных инструментов, которые будут гарантировать соблюдение IT-гигантами российского законодательства. Считаем это направление работы одним из приоритетных", - заключил политик.

