https://ria.ru/20211001/boepripasy-1752639907.html

Липецкий депутат пойдет под суд за хранение дома боеприпасов времен войны

Липецкий депутат пойдет под суд за хранение дома боеприпасов времен войны - РИА Новости, 01.10.2021

Липецкий депутат пойдет под суд за хранение дома боеприпасов времен войны

Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области предстанет перед судом за то, что хранил дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:15

2021-10-01T12:15

2021-10-01T12:17

происшествия

липецкая область

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россия

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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области предстанет перед судом за то, что хранил дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.В отношении депутата было возбуждено дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"."По данным следствия, обвиняемый... в своем гараже, а также в опустевшем родительском доме незаконно хранил артиллерийские снаряды, ручные и противотанковые гранаты, мины для минометов, противопехотные и противотанковые мины, более 700 патронов для различного ручного стрелкового оружия, взрывчатое веществом общей массой около 10 килограмм, взрывные устройства и средства инициирования взрыва", - говорится в сообщении.В ходе расследования уголовного дела депутат вину признал и раскаялся. На допросе он пояснил следователю, что арсенал времен Великой Отечественной войны собирал на протяжении трех лет во время раскопок для передачи в музей, который планировалось организовать на территории Воловского района. Весь арсенал был изъят и уничтожен. Согласно выводам экспертов, боеприпасы оказались пригодны для стрельбы."В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20210720/boepripas-1742080637.html

https://ria.ru/20210331/arsenal-1603571931.html

липецкая область

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происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия