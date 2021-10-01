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Липецкий депутат пойдет под суд за хранение дома боеприпасов времен войны
Липецкий депутат пойдет под суд за хранение дома боеприпасов времен войны - РИА Новости, 01.10.2021
Липецкий депутат пойдет под суд за хранение дома боеприпасов времен войны
Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области предстанет перед судом за то, что хранил дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:15
2021-10-01T12:17
происшествия
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области предстанет перед судом за то, что хранил дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.В отношении депутата было возбуждено дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"."По данным следствия, обвиняемый... в своем гараже, а также в опустевшем родительском доме незаконно хранил артиллерийские снаряды, ручные и противотанковые гранаты, мины для минометов, противопехотные и противотанковые мины, более 700 патронов для различного ручного стрелкового оружия, взрывчатое веществом общей массой около 10 килограмм, взрывные устройства и средства инициирования взрыва", - говорится в сообщении.В ходе расследования уголовного дела депутат вину признал и раскаялся. На допросе он пояснил следователю, что арсенал времен Великой Отечественной войны собирал на протяжении трех лет во время раскопок для передачи в музей, который планировалось организовать на территории Воловского района. Весь арсенал был изъят и уничтожен. Согласно выводам экспертов, боеприпасы оказались пригодны для стрельбы."В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20210720/boepripas-1742080637.html
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происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:15 01.10.2021 (обновлено: 12:17 01.10.2021)
 
Липецкий депутат пойдет под суд за хранение дома боеприпасов времен войны

Липецкий депутат предстанет перед судом за хранение дома боеприпасов времен войны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области предстанет перед судом за то, что хранил дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
В отношении депутата было возбуждено дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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"По данным следствия, обвиняемый... в своем гараже, а также в опустевшем родительском доме незаконно хранил артиллерийские снаряды, ручные и противотанковые гранаты, мины для минометов, противопехотные и противотанковые мины, более 700 патронов для различного ручного стрелкового оружия, взрывчатое веществом общей массой около 10 килограмм, взрывные устройства и средства инициирования взрыва", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела депутат вину признал и раскаялся. На допросе он пояснил следователю, что арсенал времен Великой Отечественной войны собирал на протяжении трех лет во время раскопок для передачи в музей, который планировалось организовать на территории Воловского района. Весь арсенал был изъят и уничтожен. Согласно выводам экспертов, боеприпасы оказались пригодны для стрельбы.
"В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы", - сообщает следствие.
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