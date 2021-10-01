https://ria.ru/20211001/blogersha-1752681656.html

Военные пришли в ярость после слов украинской блогерши о России

Военные заставили украинскую блогершу извиняться за слова о России - РИА Новости, 01.10.2021

Военные пришли в ярость после слов украинской блогерши о России

Блогерша из Львова Khristina505 извинилась за слова о Крыме и украинской армии, сказанные в прямых эфирах в инстаграме, после того, как против нее устроили... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:25

2021-10-01T15:25

2021-10-01T16:07

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львов

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Блогерша из Львова Khristina505 извинилась за слова о Крыме и украинской армии, сказанные в прямых эфирах в инстаграме, после того, как против нее устроили травлю, сообщил портал Украина.ру.В одной из трансляций девушка заявила, что с юридической точки зрения Крым принадлежит России. В следующем эфире она на русском языке раскритиковала украинских солдат и офицеров, принимавших участие в конфликте в Донбассе.Военных и их сторонников разозлили такие заявления, и блогерше пришлось удалить страницы в соцсетях, кроме профиля в Тiktok, где позже она опубликовала извинения."Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", — написала она.В ролике с извинениями Khristina505 позирует под патриотичную музыку. На видео присутствует украинский флаг и надпись: "Крым — это Украина".

https://ria.ru/20200717/1574502964.html

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2021

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в мире, украина, львов, россия