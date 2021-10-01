Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ
Лукашенко о выявлении радикалов: у нас хватит ума точечно разобраться с каждым мерзавцем
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшей на этой неделе гибели силовика во время спецмероприятия заявил, что спецслужбы будут работать точечно, выявляя радикально настроенных лиц, а не начнут проводить зачистки по всему фронту.
Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.
"Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом, - мы и это умеем делать, - пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно не причастные к этим делам", - приводит слова Лукашенко в пятницу сайт президента Белоруссии.
Он подчеркнул, что с помощью спецслужб и других подразделений силового блока в Белоруссии будут точечно отрабатывать разных людей, и опроверг предположения, что убийство сотрудника КГБ станет поводом для проведения зачисток по всему фронту.
"Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - подчеркнул Лукашенко.