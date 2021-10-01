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Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ
Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ - РИА Новости, 01.10.2021
Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшей на этой неделе гибели силовика во время спецмероприятия заявил, что спецслужбы будут работать... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:29
2021-10-01T14:29
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшей на этой неделе гибели силовика во время спецмероприятия заявил, что спецслужбы будут работать точечно, выявляя радикально настроенных лиц, а не начнут проводить зачистки по всему фронту.Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.Он подчеркнул, что с помощью спецслужб и других подразделений силового блока в Белоруссии будут точечно отрабатывать разных людей, и опроверг предположения, что убийство сотрудника КГБ станет поводом для проведения зачисток по всему фронту."Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - подчеркнул Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
14:29 01.10.2021
 
Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ

Лукашенко о выявлении радикалов: у нас хватит ума точечно разобраться с каждым мерзавцем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшей на этой неделе гибели силовика во время спецмероприятия заявил, что спецслужбы будут работать точечно, выявляя радикально настроенных лиц, а не начнут проводить зачистки по всему фронту.
Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

"Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом, - мы и это умеем делать, - пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно не причастные к этим делам", - приводит слова Лукашенко в пятницу сайт президента Белоруссии.

Он подчеркнул, что с помощью спецслужб и других подразделений силового блока в Белоруссии будут точечно отрабатывать разных людей, и опроверг предположения, что убийство сотрудника КГБ станет поводом для проведения зачисток по всему фронту.
"Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - подчеркнул Лукашенко.
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