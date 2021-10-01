https://ria.ru/20211001/belorussiya-1752668983.html

Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ

Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ - РИА Новости, 01.10.2021

Лукашенко опроверг предположения о зачистках после убийства сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшей на этой неделе гибели силовика во время спецмероприятия заявил, что спецслужбы будут работать... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:29

2021-10-01T14:29

2021-10-01T14:29

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белоруссия

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшей на этой неделе гибели силовика во время спецмероприятия заявил, что спецслужбы будут работать точечно, выявляя радикально настроенных лиц, а не начнут проводить зачистки по всему фронту.Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.Он подчеркнул, что с помощью спецслужб и других подразделений силового блока в Белоруссии будут точечно отрабатывать разных людей, и опроверг предположения, что убийство сотрудника КГБ станет поводом для проведения зачисток по всему фронту."Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20211001/belorussiya-1752661723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии