https://ria.ru/20211001/belorussiya-1752661723.html

Лукашенко: убивший офицера КГБ транслировал происходящее в квартире в США

Лукашенко: убивший офицера КГБ транслировал происходящее в квартире в США - РИА Новости, 01.10.2021

Лукашенко: убивший офицера КГБ транслировал происходящее в квартире в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь гибели сотрудника КГБ во время спецмероприятия, заявил, что есть данные, свидетельствующие, что подготовка к... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:49

2021-10-01T13:49

2021-10-01T14:15

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минск

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь гибели сотрудника КГБ во время спецмероприятия, заявил, что есть данные, свидетельствующие, что подготовка к провокации велась заранее.Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.Глава государства рассказал, что в день инцидента сотрудники силового блока не проводили какую-то серьезную спецоперацию. "Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм", - подчеркнул он. По словам Лукашенко, работа велась с раннего утра, и ко времени инцидента, до 14.00 мск, было "задержано немало людей". "Они сейчас дают показания. Мы сейчас их всех вам покажем", - сказал Лукашенко уточнив, что задержанные представляли оппозиционное "Рабочее движение", ставившее целью забастовки и остановку крупных предприятий.Как рассказал Лукашенко, квартира, куда пришла группа сотрудников и в их числе погибший сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк, также была среди адресов, подлежащих отработке. "Во время работы (группы силовиков, в которой находился и Федосюк – ред.) из дежурной части поставили в известность, мол, там, где вы работаете, позвонили из квартиры, просят помощи, что-то там случилось. Теперь мы можем предполагать, почему раздался звонок. Ну, ребята посмотрели, что и этот адрес есть, просят о помощи, что-то там случилось. И они как добрые славяне, добрые белорусы ринулись туда, к этой квартире. Стучат - никто не открывает. Раздается второй звонок о помощи в этот же отдел милиции", отметил Президент. Он уточнил, что одним из звонивших был мужчина, другим - женщина.По словам президента, дальнейшие события можно было увидеть на видеозаписи, которая ранее была распространена в СМИ. "Вскрывается дверь, люди заходят, чтобы помочь, мерзавцам помочь, которые позвонили из этой квартиры… А то, что они (те, кто звонил – ред.) в это время делали, вы тоже видели", - подчеркнул президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В среду Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752347051.html

минск

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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем. 2021-10-01T13:49 true PT0M48S

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в мире, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии