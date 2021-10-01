ВТБ меняет стратегию обслуживания состоятельных клиентов
© Фото : Пресс-служба ВТБГлава Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер
© Фото : Пресс-служба ВТБ
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) меняет стратегию обслуживания состоятельных клиентов. С 1 октября под руководство главы Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера переходит сегмент "Привилегия", сообщает пресс-служба банка.
К концу 2025 года ВТБ планирует нарастить объем активов под управлением в состоятельном сегменте до 10 триллионов рублей, а число клиентов – до 1 миллиона человек.
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В новой должности Брейтенбихер будет отвечать за организацию и развитие банковских продуктов и укрепление лидерских позиций ВТБ в работе с премиальными и состоятельными клиентами. Особое внимание планируется уделить клиентам с активами от 15 до 50 миллионов рублей, для которых будет разработан новый набор финансовых инструментов и сервисов, в том числе – новые субординированные облигации ВТБ. Привилегированное обслуживание будет доступно клиентам с доходами от 200 тысяч рублей в месяц или активами от 3 миллионов рублей.
"Как один из крупнейших финансовых институтов России мы уделяем внимание работе со всеми клиентскими сегментами, но именно в сфере "Привилегии" и Private Banking конкуренция традиционно самая высокая. С 1 октября мы предлагаем новый формат обслуживания, который будет радикально отличаться по качеству и скорости предоставления услуг от других банков. Новое направление возглавит Дмитрий Брейтенбихер, обладающий богатым опытом работы с клиентами самого высокого уровня. Профессионализм его команды позволит ВТБ нарастить число состоятельных клиентов до 1 миллиона человек и довести чистый операционный доход в этом сегменте до 100 миллиардов рублей", – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводит пресс-служба.
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По словам Брейтенбихера, на фоне роста технологий, автоматизации процессов и масштабной IT трансформации банка появляется возможность тиражировать лучшие практики обслуживания VIP-клиентов и профессиональную инвестиционную экспертизу в сегмент affluent.
"Такой формат "просачивания" индивидуализации в более массовые сегменты – выраженный тренд, и не только в банковском секторе. Даже в Formula 1 новшества сначала используются для гоночных болидов, потом – для спорткаров, а через некоторое время – это уже общепринятая практика для всего авторынка. Поэтому убежден, что изменение подхода в работе с состоятельным сегментом должно повысить качество клиентского сервиса и ускорить получение обратной связи от клиентов. Как следствие, это обеспечит оперативный вывод новых продуктов и сервисов, которые станут уникальными для рынка", – цитирует пресс-служба главу Private Banking ВТБ.