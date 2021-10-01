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Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль - РИА Новости, 01.10.2021
Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись во Владимирской области, четыре человека погибло, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T05:17
2021-10-01T05:56
происшествия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись во Владимирской области, четыре человека погибло, сообщает УМВД региона."В 02.32 первого октября 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, Трасса М-7, 327 км у н.п. Большие Лужки... В результате ДТП произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.Позднее в МВД уточнили, что в результате аварии четыре человека погибли и пять пострадали.Добавляется, что всего на место происшествия для устранения последствий ДТП привлекалось 17 человек и 8 единиц техники."Сотрудниками МЧС проводились работы по деблокировке", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ, после чего опрокинулся. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
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происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
05:17 01.10.2021 (обновлено: 05:56 01.10.2021)
 
Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль

Во Владимирской области в ДТП микроавтобуса и грузовой автомобиля погибли четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись во Владимирской области, четыре человека погибло, сообщает УМВД региона.
"В 02.32 первого октября 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, Трасса М-7, 327 км у н.п. Большие Лужки... В результате ДТП произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
Позднее в МВД уточнили, что в результате аварии четыре человека погибли и пять пострадали.

"По состоянию на 04.00 известно о 4 погибших и 5 пострадавших. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Движение на данном участке пути затруднено. Информация уточняется", - сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.

Добавляется, что всего на место происшествия для устранения последствий ДТП привлекалось 17 человек и 8 единиц техники.
"Сотрудниками МЧС проводились работы по деблокировке", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ, после чего опрокинулся. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
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