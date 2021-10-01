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Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль

Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль - РИА Новости, 01.10.2021

Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись во Владимирской области, четыре человека погибло, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T05:17

2021-10-01T05:17

2021-10-01T05:56

происшествия

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись во Владимирской области, четыре человека погибло, сообщает УМВД региона."В 02.32 первого октября 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, Трасса М-7, 327 км у н.п. Большие Лужки... В результате ДТП произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.Позднее в МВД уточнили, что в результате аварии четыре человека погибли и пять пострадали.Добавляется, что всего на место происшествия для устранения последствий ДТП привлекалось 17 человек и 8 единиц техники."Сотрудниками МЧС проводились работы по деблокировке", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ, после чего опрокинулся. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20210929/dtp-1752265295.html

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия