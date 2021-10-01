https://ria.ru/20211001/apellyatsiya-1752620290.html

RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube

RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube - РИА Новости, 01.10.2021

RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube

RT DE и Der Fehlende Part подали жалобу в YouTube на решение удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила ее получение и передала на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:46

2021-10-01T10:46

2021-10-01T13:05

в мире

дмитрий песков

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

youtube

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. RT DE и Der Fehlende Part подали жалобу в YouTube на решение удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила ее получение и передала на рассмотрение."В тексте апелляции говорится, что в правилах соцсети прописано: YouTube оставляет за собой право устанавливать ограничения по своему усмотрению; попытка обойти ограничение будет рассматриваться как нарушение условий использования. Но ни RT DE, ни Der Fehlende Part не пытались обойти ограничения", — сообщается в телеграм-канале RT на русском.Документ подчеркивает, что владельцы каналов действовали добросовестно и соблюдали условия пользования сервисом, в том числе для участников единой многоканальной сети. Там же отмечается, что блокировка RT DE была неправомерной, и содержится просьба ее отменить.В то же время в Google ответили на запрос Роскомнадзора. Платформа все равно настаивает на нарушении в отношении ложной информации о коронавирусе (что привело к блокировке на неделю), а потом использовании Der Fehlende Part для публикации этого "запрещенного" контента.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор пригрозил штрафом от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения российских законов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/zakharova-1752538340.html

https://ria.ru/20210929/youtube-kanaly-1752359250.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, россия