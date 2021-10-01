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RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube - РИА Новости, 01.10.2021
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube
RT DE и Der Fehlende Part подали жалобу в YouTube на решение удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила ее получение и передала на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:46
2021-10-01T13:05
в мире
дмитрий песков
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. RT DE и Der Fehlende Part подали жалобу в YouTube на решение удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила ее получение и передала на рассмотрение."В тексте апелляции говорится, что в правилах соцсети прописано: YouTube оставляет за собой право устанавливать ограничения по своему усмотрению; попытка обойти ограничение будет рассматриваться как нарушение условий использования. Но ни RT DE, ни Der Fehlende Part не пытались обойти ограничения", — сообщается в телеграм-канале RT на русском.Документ подчеркивает, что владельцы каналов действовали добросовестно и соблюдали условия пользования сервисом, в том числе для участников единой многоканальной сети. Там же отмечается, что блокировка RT DE была неправомерной, и содержится просьба ее отменить.В то же время в Google ответили на запрос Роскомнадзора. Платформа все равно настаивает на нарушении в отношении ложной информации о коронавирусе (что привело к блокировке на неделю), а потом использовании Der Fehlende Part для публикации этого "запрещенного" контента.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор пригрозил штрафом от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения российских законов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/zakharova-1752538340.html
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в мире, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, россия
10:46 01.10.2021 (обновлено: 13:05 01.10.2021)
 
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube

RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. RT DE и Der Fehlende Part подали жалобу в YouTube на решение удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила ее получение и передала на рассмотрение.
"В тексте апелляции говорится, что в правилах соцсети прописано: YouTube оставляет за собой право устанавливать ограничения по своему усмотрению; попытка обойти ограничение будет рассматриваться как нарушение условий использования. Но ни RT DE, ни Der Fehlende Part не пытались обойти ограничения", — сообщается в телеграм-канале RT на русском.
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Документ подчеркивает, что владельцы каналов действовали добросовестно и соблюдали условия пользования сервисом, в том числе для участников единой многоканальной сети. Там же отмечается, что блокировка RT DE была неправомерной, и содержится просьба ее отменить.
В то же время в Google ответили на запрос Роскомнадзора. Платформа все равно настаивает на нарушении в отношении ложной информации о коронавирусе (что привело к блокировке на неделю), а потом использовании Der Fehlende Part для публикации этого "запрещенного" контента.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор пригрозил штрафом от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения российских законов.
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В миреДмитрий ПесковМаргарита СимоньянФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTubeРоссия
 
 
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