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У Little Big и Оливера Три вышел совместный EP "Welcome to the Internet"
У Little Big и Оливера Три вышел совместный EP "Welcome to the Internet" - РИА Новости, 01.10.2021
У Little Big и Оливера Три вышел совместный EP "Welcome to the Internet"
Американский музыкант Оливер Три и участники питерской рейв-группы Little Big представили на цифровых платформах совместный мини-альбом под названием "Welcome... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:03
2021-10-01T15:03
2021-10-01T15:04
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американский музыкант Оливер Три и участники питерской рейв-группы Little Big представили на цифровых платформах совместный мини-альбом под названием "Welcome to the Internet".В трек-листе — четыре песни "The Internet", "Turn it up", записанная с рэпером Томми Кэшем, "Rampampam" и "You're not there". Участники Little Big, во главе с Ильей Прусикиным (Ильич) отметили, что когда работали над "Welcome to the Internet" стремились к тому, чтобы создать "гибрид разных стилей, а не зацикливаться на одном". Поэтому в песнях звучит поп, рейв, рэп и другие музыкальные направления. По словам Оливера Три, над сборником он и Little Big работали год, отправляя друг другу материалы и обсуждая детали в Сети. Поэтому неудивительно, что самая важная композиция в этом EP — "The Internet"."Мы — артисты, сотрудничающие через интернет. Мы живем в разных частях света, но сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Я артист, существующий по большей части в онлайн-пространстве. И мне кажется, что сильных произведений искусства, отражающих пользовательский опыт жизни и творчества в интернете в XXI веке, до сих пор немного. По-моему, материал получился очень мощным", — рассказал Три. Американец добавил, что долго изучал российскую танцевальную музыку и даже на несколько месяцев переехал в нашу страну. Но сделал он еще это и потому, что захотел поработать с Little Big — его "любимой группой". Вместе с релизом "Welcome to the Internet" также состоялась премьера клипа на трек "The Internet". В нем музыканты путешествуют по компьютерному пространству и высмеивают популярные интернет-тренды.
https://ria.ru/20210903/klip-1748515446.html
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новости культуры, youtube, музыка, little big, россия, шоу-бизнес
15:03 01.10.2021 (обновлено: 15:04 01.10.2021)
У Little Big и Оливера Три вышел совместный EP "Welcome to the Internet"
Little Big и Оливера Три представили в Сети мини-альбом "Welcome to the Internet"
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Американский музыкант Оливер Три и участники питерской рейв-группы Little Big представили на цифровых платформах совместный мини-альбом под названием "Welcome to the Internet".
В трек-листе — четыре песни "The Internet", "Turn it up", записанная с рэпером Томми Кэшем, "Rampampam" и "You're not there".
Участники Little Big, во главе с Ильей Прусикиным (Ильич) отметили, что когда работали над "Welcome to the Internet" стремились к тому, чтобы создать "гибрид разных стилей, а не зацикливаться на одном". Поэтому в песнях звучит поп, рейв, рэп и другие музыкальные направления.
По словам Оливера Три, над сборником он и Little Big работали год, отправляя друг другу материалы и обсуждая детали в Сети. Поэтому неудивительно, что самая важная композиция в этом EP — "The Internet".
"Мы — артисты, сотрудничающие через интернет. Мы живем в разных частях света, но сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Я артист, существующий по большей части в онлайн-пространстве. И мне кажется, что сильных произведений искусства, отражающих пользовательский опыт жизни и творчества в интернете в XXI веке, до сих пор немного. По-моему, материал получился очень мощным", — рассказал Три.
Американец добавил, что долго изучал российскую танцевальную музыку и даже на несколько месяцев переехал в нашу страну. Но сделал он еще это и потому, что захотел поработать с Little Big — его "любимой группой".
Вместе с релизом "Welcome to the Internet" также состоялась премьера клипа на трек "The Internet". В нем музыканты путешествуют по компьютерному пространству и высмеивают популярные интернет-тренды.