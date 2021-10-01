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Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна

Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна - РИА Новости, 01.10.2021

Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна

4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армена АРУТЮНЯНА.

2021-10-01T09:42

2021-10-01T09:42

2021-10-01T09:42

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Задать вопросСовет Евразийской экономической комиссии утвердил общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Принятый документ закрепил намерения государств-членов обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли, снижения зависимости от импорта материально-технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного комплекса.Какие глобальные тренды будут определять ситуацию на продовольственном рынке? По каким основным технологическим направлениям необходимо развивать сотрудничество в ЕАЭС? Каковы перспективы в сфере подготовки кадров для аграрной отрасли? Каков потенциал органического сельского хозяйства? Как снизить негативное воздействие на окружающую среду?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы