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Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна
Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна - РИА Новости, 01.10.2021
Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна
4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армена АРУТЮНЯНА.
2021-10-01T09:42
2021-10-01T09:42
анонсы
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Задать вопросСовет Евразийской экономической комиссии утвердил общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Принятый документ закрепил намерения государств-членов обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли, снижения зависимости от импорта материально-технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного комплекса.Какие глобальные тренды будут определять ситуацию на продовольственном рынке? По каким основным технологическим направлениям необходимо развивать сотрудничество в ЕАЭС? Каковы перспективы в сфере подготовки кадров для аграрной отрасли? Каков потенциал органического сельского хозяйства? Как снизить негативное воздействие на окружающую среду?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:42 01.10.2021
 

Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна

Читать ria.ru в
4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армена АРУТЮНЯНА.
Задать вопрос

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Принятый документ закрепил намерения государств-членов обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли, снижения зависимости от импорта материально-технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного комплекса.
Какие глобальные тренды будут определять ситуацию на продовольственном рынке? По каким основным технологическим направлениям необходимо развивать сотрудничество в ЕАЭС? Каковы перспективы в сфере подготовки кадров для аграрной отрасли? Каков потенциал органического сельского хозяйства? Как снизить негативное воздействие на окружающую среду?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
 
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