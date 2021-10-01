Брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Арутюняна
4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армена АРУТЮНЯНА.
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Совет Евразийской экономической комиссии утвердил общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Принятый документ закрепил намерения государств-членов обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли, снижения зависимости от импорта материально-технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного комплекса.
Какие глобальные тренды будут определять ситуацию на продовольственном рынке? По каким основным технологическим направлениям необходимо развивать сотрудничество в ЕАЭС? Каковы перспективы в сфере подготовки кадров для аграрной отрасли? Каков потенциал органического сельского хозяйства? Как снизить негативное воздействие на окружающую среду?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. Принятый документ закрепил намерения государств-членов обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли, снижения зависимости от импорта материально-технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного комплекса.
Какие глобальные тренды будут определять ситуацию на продовольственном рынке? По каким основным технологическим направлениям необходимо развивать сотрудничество в ЕАЭС? Каковы перспективы в сфере подготовки кадров для аграрной отрасли? Каков потенциал органического сельского хозяйства? Как снизить негативное воздействие на окружающую среду?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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