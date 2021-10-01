https://ria.ru/20211001/agressiya-1752698826.html

Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков

Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков - РИА Новости, 01.10.2021

Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности назвал факторы, которые приводят к возникновению агрессии у... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:29

2021-10-01T16:29

2021-10-01T16:29

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности назвал факторы, которые приводят к возникновению агрессии у подростков, что усугубляется "большим количеством деструктивного контента" в интернете, сообщается на сайте СК РФ.На прошедшем в формате видеоконференцсвязи заседании обсуждалась криминогенная обстановка в стране и меры по ее улучшению. Мероприятие проходило под руководством зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. В нем также принимали участие постоянные члены совета и представители ряда госорганов.Бастрыкин в своем выступлении затронул вопросы предупреждения нападений на образовательные учреждения. Он отметил, что для решения этих задач необходим комплексный подход и слаженность действий госорганов и общественных институтов. По его словам, следственная практика позволяет сделать выводы, что "возникновению агрессии подростков способствуют проблемы в семьях, непонимание близких, отсутствие доверительных отношений, проблемы социализации, отсутствие достаточного уровня воспитания, культуры, отсутствие нравственных ориентиров"."Все это усугубляется наличием большого количества деструктивного контента в сети интернет, который "впитывают" подростки, оказавшиеся в сложных психологических условиях либо столкнувшиеся с определенными трудностями. Когда молодые люди видят вокруг корысть, эгоизм, злость и ненависть, а правильные ориентиры им дать некому, складывается опасная ситуация, которая может привести к деструктивизму", - подчеркнул Бастрыкин.Отмечается, что он предложил активизировать работу профильных госорганов, в обязанности которых входят вопросы образования и воспитания молодежи, обратил внимание на важность усиления системной работы с подростками, призванной способствовать формированию морально-нравственных ценностей.Кроме того, председатель СК предложил вернуться к вопросу о возрождении форм студенческого самоуправления, зарекомендовавших себя в советские времена. Вместе с тем он акцентировал внимание и на необходимости укрепления системы охраны учебных заведений, а также проработки вопроса усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20210915/genom-1750046948.html

https://ria.ru/20210515/kazan-1732364064.html

россия

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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия