https://ria.ru/20211001/agressiya-1752698826.html
Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков
Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков - РИА Новости, 01.10.2021
Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности назвал факторы, которые приводят к возникновению агрессии у... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:29
2021-10-01T16:29
2021-10-01T16:29
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности назвал факторы, которые приводят к возникновению агрессии у подростков, что усугубляется "большим количеством деструктивного контента" в интернете, сообщается на сайте СК РФ.На прошедшем в формате видеоконференцсвязи заседании обсуждалась криминогенная обстановка в стране и меры по ее улучшению. Мероприятие проходило под руководством зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. В нем также принимали участие постоянные члены совета и представители ряда госорганов.Бастрыкин в своем выступлении затронул вопросы предупреждения нападений на образовательные учреждения. Он отметил, что для решения этих задач необходим комплексный подход и слаженность действий госорганов и общественных институтов. По его словам, следственная практика позволяет сделать выводы, что "возникновению агрессии подростков способствуют проблемы в семьях, непонимание близких, отсутствие доверительных отношений, проблемы социализации, отсутствие достаточного уровня воспитания, культуры, отсутствие нравственных ориентиров"."Все это усугубляется наличием большого количества деструктивного контента в сети интернет, который "впитывают" подростки, оказавшиеся в сложных психологических условиях либо столкнувшиеся с определенными трудностями. Когда молодые люди видят вокруг корысть, эгоизм, злость и ненависть, а правильные ориентиры им дать некому, складывается опасная ситуация, которая может привести к деструктивизму", - подчеркнул Бастрыкин.Отмечается, что он предложил активизировать работу профильных госорганов, в обязанности которых входят вопросы образования и воспитания молодежи, обратил внимание на важность усиления системной работы с подростками, призванной способствовать формированию морально-нравственных ценностей.Кроме того, председатель СК предложил вернуться к вопросу о возрождении форм студенческого самоуправления, зарекомендовавших себя в советские времена. Вместе с тем он акцентировал внимание и на необходимости укрепления системы охраны учебных заведений, а также проработки вопроса усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20210915/genom-1750046948.html
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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков
Бастрыкин назвал проблемы с семьями и обществом причиной агрессии у подростков
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
на заседании Совета безопасности назвал факторы, которые приводят к возникновению агрессии у подростков, что усугубляется "большим количеством деструктивного контента" в интернете, сообщается на сайте СК РФ
.
На прошедшем в формате видеоконференцсвязи заседании обсуждалась криминогенная обстановка в стране и меры по ее улучшению. Мероприятие проходило под руководством зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. В нем также принимали участие постоянные члены совета и представители ряда госорганов.
Бастрыкин в своем выступлении затронул вопросы предупреждения нападений на образовательные учреждения. Он отметил, что для решения этих задач необходим комплексный подход и слаженность действий госорганов и общественных институтов. По его словам, следственная практика позволяет сделать выводы, что "возникновению агрессии подростков способствуют проблемы в семьях, непонимание близких, отсутствие доверительных отношений, проблемы социализации, отсутствие достаточного уровня воспитания, культуры, отсутствие нравственных ориентиров".
"Все это усугубляется наличием большого количества деструктивного контента в сети интернет, который "впитывают" подростки, оказавшиеся в сложных психологических условиях либо столкнувшиеся с определенными трудностями. Когда молодые люди видят вокруг корысть, эгоизм, злость и ненависть, а правильные ориентиры им дать некому, складывается опасная ситуация, которая может привести к деструктивизму", - подчеркнул Бастрыкин.
Отмечается, что он предложил активизировать работу профильных госорганов, в обязанности которых входят вопросы образования и воспитания молодежи, обратил внимание на важность усиления системной работы с подростками, призванной способствовать формированию морально-нравственных ценностей.
Кроме того, председатель СК предложил вернуться к вопросу о возрождении форм студенческого самоуправления, зарекомендовавших себя в советские времена. Вместе с тем он акцентировал внимание и на необходимости укрепления системы охраны учебных заведений, а также проработки вопроса усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.