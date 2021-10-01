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В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник
В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2021
В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник
Четыре талиба (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) погибли при нападении боевиков террористической организации "Исламское... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:06
2021-10-01T18:06
2021-10-01T18:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
парван
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КАБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Четыре талиба (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) погибли при нападении боевиков террористической организации "Исламское государство"* в афганской провинции Парван, сообщил РИА Новости источник."Боевики ИГ* совершили вооруженную атаку после взрыва в районе Чарикар в провинции Парван. Четыре талиба и три боевика ИГ* убиты, двое бойцов "Талибана"* пострадали", - сказал собеседник агентства.По словам источника, взрыв прогремел днем. Движение "Талибан"* пока не прокомментировало ситуацию.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210924/boeviki-1751565383.html
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в мире, афганистан, парван
В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник
Источник: в провинции Парван при нападении террористов ИГ* погибли четыре талиба