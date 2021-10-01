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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211001/afganistan-1752723552.html
В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник
В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2021
В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник
Четыре талиба (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) погибли при нападении боевиков террористической организации "Исламское... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:06
2021-10-01T18:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
парван
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КАБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Четыре талиба (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) погибли при нападении боевиков террористической организации "Исламское государство"* в афганской провинции Парван, сообщил РИА Новости источник."Боевики ИГ* совершили вооруженную атаку после взрыва в районе Чарикар в провинции Парван. Четыре талиба и три боевика ИГ* убиты, двое бойцов "Талибана"* пострадали", - сказал собеседник агентства.По словам источника, взрыв прогремел днем. Движение "Талибан"* пока не прокомментировало ситуацию.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, афганистан, парван
18:06 01.10.2021
 
В Парване при нападении боевиков погибли четыре талиба, сообщил источник

Источник: в провинции Парван при нападении террористов ИГ* погибли четыре талиба

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 1 окт - РИА Новости. Четыре талиба (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) погибли при нападении боевиков террористической организации "Исламское государство"* в афганской провинции Парван, сообщил РИА Новости источник.
"Боевики ИГ* совершили вооруженную атаку после взрыва в районе Чарикар в провинции Парван. Четыре талиба и три боевика ИГ* убиты, двое бойцов "Талибана"* пострадали", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, взрыв прогремел днем. Движение "Талибан"* пока не прокомментировало ситуацию.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористические организации, запрещенные в России
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24 сентября, 09:33Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанПарван
 
 
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