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Аэрофлот открыл регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Аэрофлот открыл регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 01.10.2021
Аэрофлот открыл регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Аэрофлот начал выполнение регулярных полётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщает пресс-служба авиапереозчика. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:26
2021-10-01T18:26
2021-10-01T18:26
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аэрофлот начал выполнение регулярных полётов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщает пресс-служба авиапереозчика."Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом было долгожданным событием. Для россиян Египет является одним из любимых направлений для отдыха. Больше всего туристов привлекают самые популярные курортные города — Хургада и Шарм-эль-Шейх. Помимо пляжного отдыха, для туристов проводятся экскурсии в Каир и по главным достопримечательностям страны — на пирамиды Гизы и в Долину царей.", - говорится в пресс-релизе Аэрофлота.
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