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Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии
Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии - РИА Новости, 01.10.2021
Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии
Почти вся Абхазия осталась без энергоснабжения из-за повреждения на высоковольтной линии (ВЛ), сообщила пресс-служба предприятия "Черноморэнерго". РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T22:13
2021-10-01T22:13
2021-10-01T22:27
в мире
абхазия
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СУХУМ, 1 окт - РИА Новости. Почти вся Абхазия осталась без энергоснабжения из-за повреждения на высоковольтной линии (ВЛ), сообщила пресс-служба предприятия "Черноморэнерго"."Произошло аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП "Черноморэнерго", - говорится в сообщении.
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в мире, абхазия
22:13 01.10.2021 (обновлено: 22:27 01.10.2021)
Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии
Почти вся Абхазия осталась без света из-за повреждения на высоковольтной линии