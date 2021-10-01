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Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии

Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии - РИА Новости, 01.10.2021

Почти вся Абхазия осталась без света из-за ЧП на высоковольтной линии

Почти вся Абхазия осталась без энергоснабжения из-за повреждения на высоковольтной линии (ВЛ), сообщила пресс-служба предприятия "Черноморэнерго". РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T22:13

2021-10-01T22:13

2021-10-01T22:27

в мире

абхазия

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СУХУМ, 1 окт - РИА Новости. Почти вся Абхазия осталась без энергоснабжения из-за повреждения на высоковольтной линии (ВЛ), сообщила пресс-служба предприятия "Черноморэнерго"."Произошло аварийное отключение ВЛ "Ачгуара". Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП "Черноморэнерго", - говорится в сообщении.

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, абхазия