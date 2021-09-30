https://ria.ru/20210930/zuayn-1752292752.html

Эдуардо Зуайн: моя мечта – спектакль танго на Красной площади

Эдуардо Зуайн: моя мечта – спектакль танго на Красной площади - РИА Новости, 30.09.2021

Эдуардо Зуайн: моя мечта – спектакль танго на Красной площади

Весной этого года в Москву прибыл новый посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн. В своем первом после приезда интервью российским СМИ он рассказал корреспонденту РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:00

2021-09-30T11:00

2021-09-30T11:01

интервью

буэнос-айрес (город)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мвф

большой театр

кирилл липа

альберто фернандес

россия

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Весной этого года в Москву прибыл новый посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн. В своем первом после приезда интервью российским СМИ он рассказал корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой, будет ли на российском рынке больше аргентинского вина, сообщил, что Буэнос-Айрес рассматривает возможность взять кредит у РФ, в том числе, на проекты по военно-техническому сотрудничеству, а также поделился своей мечтой – устроить спектакль танго на Красной площади.– Сеньор Зуайн, вы прибыли в Россию не так давно. Какие вы ставите перед собой цели на посту посла Аргентины в России? Что сейчас будет для вас приоритетом?– Как вы знаете, между Россией и Аргентиной существует очень важное соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это означает, что отношения обеих стран, начиная с 2015 года, находятся на самом высоком уровне. Это открывает для нас бессчетное число возможностей в самых различных сферах. Если вы спрашиваете, в каких сферах мне бы хотелось углубить наше сотрудничество, то это, конечно, двусторонняя торговля, а также наука и технологии, потому что это основа для развития. Аргентина хочет развития, промышленного развития, и Россия может сильно помочь в этом. Ваша страна – лидер в области науки и технологий. Это будет моим приоритетом. Аргентина заинтересована в получении технологий от России при условии уважения интеллектуальной собственности.– Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил аргентинского лидера Альберто Фернандеса посетить Россию. Тот заверил, что приедет, поскольку взаимодействие между странами является приоритетным. Может ли визит состояться до конца этого года?– Мир сейчас живет в условиях пандемии. Я думаю, нет ни одного человека, который бы не пострадал от каких-либо последствий коронавируса в плане здоровья, личной жизни, карьеры, экономики. Пандемия затронула каждого. Это обусловило ход нашей работы и внешней политики.Президент Фернандес твердо намерен посетить Россию, встретиться с президентом Путиным, чтобы обсудить те темы, о которых я уже упомянул, а также для того, чтобы поблагодарить Россию за помощь Аргентине со "Спутником V". Это не только поставка вакцины, которая была осуществлена в жизненно важный момент, но и разрешение производить ее на нашей территории. Но опять же – с российской лицензией, уважая интеллектуальную собственность России, Института имени Гамалеи. Так что президент твердо намерен приехать. Это произойдет, как только позволит эпидемиологическая ситуация.– Запланированы ли визиты других высокопоставленных лиц Россию?– Это тоже зависит от ситуации с пандемией. Из ближайших визитов – должен приехать руководитель Конфедерации кооперативов Республики Аргентина. В Туле будет международный конгресс, там встретятся кооперативы со всего мира.– Давайте тогда перейдем к обсуждению сотрудничества в сфере ВТС. Как сообщил журналистам посол России в Аргентине, Буэнос-Айрес интересуется совместными с Россией проектами в сфере ВТС, которые бы предусматривали частичную локализацию производства. Идут ли уже соответствующие переговоры? Есть ли информация о том, что это за проекты?– Переговоры идут постоянно между министерствами обороны по этой теме. Деталей я не знаю. Но есть момент, который обуславливает эти переговоры. По крайней мере, со стороны Аргентины. Вы знаете, что у Аргентины огромный внешний долг. Это то, что нам досталось в наследство от предыдущей администрации президента Макри. Это то, что влияет на нашу экономику, на наши цены, наш бюджет. Так что переговоры идут – и по теме вертолетов, и по другим вопросам военно-технического сотрудничества. Но они зависят от финансирования.– А Аргентина не планирует просить Россию выделить ей кредит на эти проекты?– Это тоже анализируется. Это только разговоры, которые нужны для осуществления проектов. Когда идут переговоры о ВТС или о научно-техническом сотрудничестве, речь опять идет о финансировании. Это нераздельные темы. Все эти проекты связаны с финансированием. Мы ценим возможности России в военно-технической сфере, это страна-лидер, и мы, конечно, хотим иметь какие-то отношения в этой сфере, как и с другими странами. Аргентина ведет переговоры с остальными странами. Но финансовый вопрос важен.– Вы упомянули вертолеты. Идут ли переговоры о закупке у России дополнительных вертолетов Ми-171Е?– В Аргентине новый министр обороны. Мы вышлем ему доклады о нашей повестке с Россией, и, конечно, тема вертолетов там тоже есть. Но, как я уже сказал, эта тема обсуждается между министерствами обороны. На данный момент у меня нет никакой информации, но я знаю, что тема вертолетов находится в повестке.– Вы также затронули финансовую ситуацию в Аргентине и ее долг. Президент Аргентины во время разговора с Путиным попросил поддержки у России по реструктуризации долга перед МВФ. Был ли уже получен ответ от Москвы по этому вопросу?– Москва всегда поддерживала Аргентину в МВФ. Это позиция, которую мы ценим и благодарны за нее, потому что это не первая проблема, связанная с долгом Аргентины. Я думаю, что задолженность – это самое тяжелое бремя аргентинских властей на сегодняшний день. В этом смысле мы всегда рассчитывали на поддержку России. Я не сомневаюсь, что и в этот раз будет так же.– Так был какой-то ответ от Москвы?– Насколько я знаю, нет. Но этой темой занимается представитель в МВФ. Я говорю о том, что исторически Россия поддерживала Аргентину в МВФ. У меня нет причин думать, что сейчас будет по-другому. Мы надеемся, что можем рассчитывать на поддержку России.– "Трансмашхолдинг" сообщил ранее, что компания ожидает решения Аргентины по тендеру на поставку вагонов электропоездов в Аргентину на сумму почти 900 миллионов долларов. Было ли принято какое-то решение?– Делегация во главе с Кириллом Липой выехала в Буэнос-Айрес для переговоров на прошлой неделе. Так что нужно дождаться его возвращения. Но я думаю, что "Трансмашхолдинг" не только сохранит свое присутствие в Аргентине, но и будет наращивать его.– Будет ли предоставлен соответствующий кредит на покупку от российского правительства?– Я думаю, это будет темой переговоров в Буэнос-Айресе. Аргентине нужны железные дороги. Если мы хотим расти, преодолеть кризис, нам нужны железные дороги.– Как сообщали ранее СМИ, аргентинская верфь Tandanor обсуждает с Россией строительство судна ледового класса. Когда начнутся работы?– Сначала нужно достигнуть договоренности о заключении контракта, и насколько я знаю, пока этого достигнуто не было. Как посольство Аргентины в РФ, мы должны информировать о потенциале России в этой сфере. Если есть страна, которая может поделиться технологиями в этой области, это РФ. Для Аргентины эта тема очень важна, потому что рядом с нами Антарктида. У России есть присутствие в Антарктиде, но также и огромное присутствие в Арктике. Так что мы передаем доклады об опыте России. Для Аргентины было бы огромным вкладом заключить этот контракт с Россией. Я полагаю, что страны ведут переговоры. Эти переговоры также идут между министерствами обороны.– На каком они этапе?– Аргентина изучает возможности. Мы смотрим все опции, которые есть, и выбираем лучшую. Посольство Аргентины в России считает, что у России больше всего опыта и технологий для производства такого судна.– В начале нашей беседы вы упомянули, что Аргентина хочет усилить сотрудничество с Россией в области науки и технологий. Есть уже какие-то конкретные идеи? С каким компаниями было бы интересно работать?– Я всегда привожу в пример ситуацию с вакциной "Спутник V". Сначала мы покупали вакцину у России, потом мы договорились о ее производстве в Аргентине с сохранением российской лицензии. Я думаю, это отличный пример для подражания в других областях сотрудничества, чтобы Аргентина могла перенять технологии у России. Также в сфере атомной энергии. Аргентина является лидером в области атомной энергии для мирных целей. Могло бы быть интересным сотрудничество в плане спутников. Мы ведем переговоры по этой теме с "Росатомом", по теме спутников – с другой компанией. Приедет делегация от аргентинской компании INVAP, мирового лидера по использованию атомной энергии в мирных целях. Они приезжают в ближайшие месяцы в Россию. Аргентина ведет переговоры с российскими компаниями по всем возможным темам сотрудничества. Но это все сложные темы. За две-три встречи нельзя договориться о чем-то в сфере атомной энергии.– Глава Минздрава Аргентины по итогам визита в РФ сообщила, что Россия и Аргентина могут провести совместное исследование по вакцинации подростков "Спутником V". Когда оно может начаться? Есть уже примерные даты?– Я не знаю, начали ли уже использовать "Спутник V"" для подростков. Я знаю, что сейчас такая возможность обсуждается. Но я не знаю, начали ли уже проводить такое исследование.– Хотела бы затронуть и тему вина. В России недавно внесли поправки в так называемый закон о виноделии. Это вызвало неоднозначную реакцию в Европе. А не пугает ли этот закон аргентинских производителей? Можно ли ожидать увеличения экспорта аргентинского вина в Россию?– Вино – один из столпов нашего экспорта, как оптом, так и в розницу. Один из успехов Аргентины за последнее десятилетие – выход нашего вина на мировой уровень. Сейчас, когда говорят о вине, сразу вспоминают Аргентину, особенно наш сорт вина мальбек.Очевидно, Аргентина испытала напряжение в связи с этим законом, но это мировая тенденция. Одним из последствий пандемии стало сокращение мировой торговли. Страны покупают меньше. Нам нужно каждый раз производить лучшие продукты – и это касается и вина – чтобы сохранить рынок. Вести торговлю будет все сложнее. Если я не ошибаюсь, согласно этому новому закону Россия будет уменьшать оптовые закупки вина, потому что Россия решила сама производить больше вина. Что нам нужно сделать? Улучшать еще больше качество наших розничных вин, чтобы не только сохранить присутствие на российском рынке, но и увеличить его.Странам нужно адаптироваться к новым условиям мировой торговли. Дальше будет сложнее. Мы будем адаптироваться под рынок и стараться конечно добиваться исключений, добиваться входа (на рынок – ред.). Мы всегда это будем делать. Но я не понимаю, прочему мы должны быть напуганы. Это нормальные торговые отношения между странами. Страны открывают и закрывают свои рынки в зависимости от ситуации и исторического момента. Это не должно вызывать у нас сильное беспокойство. Есть только необходимость адаптироваться под новые условия. Мы всегда будем добиваться лучших условий на российском рынке для аргентинских продуктов.– Аргентина планирует увеличить поставки вина в Россию?– Да, конечно. Это не автоматическое решение, это процесс. Мы изучаем рынок. Мы находимся в постоянном контакте с аргентинскими производителям вина, которые очень хорошо изучили российский рынок. Конечно, мы будем искать пути увеличения экспорта. Это постоянный процесс. Так было всегда.– Большой театр готовит гастроли в Аргентину, которые могут пройти в 2022 году. Планируете ли вы со своей стороны какие-либо культурные мероприятия в России? Например, дни Аргентины, выставку работ аргентинских художников, мастер-классы по танго и так далее?– Я знаю, что танго очень популярно в России. Много школ, и много женщин и мужчин, которые танцуют танго. Танго – это знаковая вещь аргентинской культуры. Мы знаем, что танго очень ценят в России. В рамках нашей культурной программы мы хотим устроить спектакль танго, когда эпидемиологическая ситуация это позволит сделать. Я хочу предложить этот проект Москве – устроить спектакль танго на Красной площади. Есть множество школ танцев, мы не исключаем возможности, что приедут танцоры из Аргентины. Но знаете, если вы посмотрите международный фестиваль танго в Буэнос-Айресе, в большинстве случаев побеждают иностранцы, а не аргентинцы. Потому что танго – это наследие человечества. Да, это идентичность Аргентины, но теперь его танцует весь мир. Поэтому чего бы мне хотелось? Спектакль танго на Красной площади! Так что, когда позволят условия, – это моя мечта.

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https://ria.ru/20210826/maks-1747335595.html

https://ria.ru/20210421/poezd-1729323105.html

https://ria.ru/20210921/sputnikv-1751161061.html

https://ria.ru/20210913/vaktsina-1749837908.html

https://ria.ru/20210903/argentina-1748338340.html

буэнос-айрес (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, буэнос-айрес (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мвф, большой театр, кирилл липа, альберто фернандес, россия