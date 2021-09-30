https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html

В Китае пригрозили США из-за жалких нападок на Россию

В Китае предостерегли США от жалких нападок на Россию - РИА Новости, 30.09.2021

В Китае пригрозили США из-за жалких нападок на Россию

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа резко высказался в твиттер-аккаунте о принципах американской политики, которые, по его мнению, не имеют ничего общего с заботой... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:09

2021-09-30T18:09

2021-09-30T19:05

политика

в мире

сша

китай

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Китайский журналист Чэнь Вэйхуа резко высказался в твиттер-аккаунте о принципах американской политики, которые, по его мнению, не имеют ничего общего с заботой о жителях страны."Политика и представители СМИ в США сейчас выглядят очень жалко. Их действия продиктованы отнюдь не желанием служить во благо американского народа — нет, они трудятся только над тем, чтобы случайно не порадовать Россию или Китай. <…> Это трагедия", — написал он.Вэйхуа считает, что такой подход свидетельствует о "смерти мозга" американского руководства.Его также возмутило, что сами жители США позволяют политикам легко себя обмануть.

https://ria.ru/20210930/vinovat-1752507662.html

https://ria.ru/20210925/indiya-1751708362.html

сша

китай

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политика, в мире, сша, китай, россия