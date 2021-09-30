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В Китае пригрозили США из-за жалких нападок на Россию
В Китае предостерегли США от жалких нападок на Россию - РИА Новости, 30.09.2021
В Китае пригрозили США из-за жалких нападок на Россию
Китайский журналист Чэнь Вэйхуа резко высказался в твиттер-аккаунте о принципах американской политики, которые, по его мнению, не имеют ничего общего с заботой... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:09
2021-09-30T19:05
политика
в мире
сша
китай
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Китайский журналист Чэнь Вэйхуа резко высказался в твиттер-аккаунте о принципах американской политики, которые, по его мнению, не имеют ничего общего с заботой о жителях страны."Политика и представители СМИ в США сейчас выглядят очень жалко. Их действия продиктованы отнюдь не желанием служить во благо американского народа — нет, они трудятся только над тем, чтобы случайно не порадовать Россию или Китай. &lt;…&gt; Это трагедия", — написал он.Вэйхуа считает, что такой подход свидетельствует о "смерти мозга" американского руководства.Его также возмутило, что сами жители США позволяют политикам легко себя обмануть.
https://ria.ru/20210930/vinovat-1752507662.html
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политика, в мире, сша, китай, россия
18:09 30.09.2021 (обновлено: 19:05 30.09.2021)
 
В Китае предостерегли США от жалких нападок на Россию

Китайский журналист Вэйхуа: властям США интересна Россия, а не собственные граждане

© AP Photo / John LocherМужчина в маске с расцветкой флага США
Мужчина в маске с расцветкой флага США - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Китайский журналист Чэнь Вэйхуа резко высказался в твиттер-аккаунте о принципах американской политики, которые, по его мнению, не имеют ничего общего с заботой о жителях страны.
"Политика и представители СМИ в США сейчас выглядят очень жалко. Их действия продиктованы отнюдь не желанием служить во благо американского народа — нет, они трудятся только над тем, чтобы случайно не порадовать Россию или Китай. <…> Это трагедия", — написал он.
Ветроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 15:53
В Европе нашли врага опаснее России
Вэйхуа считает, что такой подход свидетельствует о "смерти мозга" американского руководства.
Его также возмутило, что сами жители США позволяют политикам легко себя обмануть.
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