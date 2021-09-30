https://ria.ru/20210930/zaderzhanie-1752504803.html
В Германии задержали 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря Штутгоф
В Германии задержали 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря Штутгоф - РИА Новости, 30.09.2021
В Германии задержали 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря Штутгоф
Немецкая полиция задержала 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретаршей в нацистском концлагере Штутгоф, она не явилась на заседание суда, сообщил... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:36
2021-09-30T15:36
2021-09-30T19:02
в мире
германия
без срока давности
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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Немецкая полиция задержала 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретаршей в нацистском концлагере Штутгоф, она не явилась на заседание суда, сообщил таблоид Bild.По данным немецких СМИ, пожилая женщина рано утром вышла из дома престарелых под Гамбургом и на такси доехала до станции Нордерштедт-Митте. Журнал Spiegel отмечал, что неясно, куда она направилась, но сама Фурхнер ранее написала в письме судье, что опасается издевательств и насмешек.Полиция задержала женщину в 13:50 по местному времени (14:50 мск), ее доставили в участок Лангенхорна и допросили.Фурхнер работала секретарем коменданта лагеря Штутгоф с июня 1943 по апрель 1945 года. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре города Итцехо, ее обвиняют в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривала палата по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой еще не исполнился 21 год.Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф создали в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа велись медицинские эксперименты, было открыто производство мыла из человеческих тел. Сейчас на месте концлагеря работает музей.
https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html
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в мире, германия, без срока давности
15:36 30.09.2021 (обновлено: 19:02 30.09.2021)
В Германии задержали 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря Штутгоф
Немецкая полиция задержала 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, экс-секретаршу концлагеря Штутгоф