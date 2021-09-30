https://ria.ru/20210930/youtube-kanaly-1752533719.html

Зампостпреда России назвал удаление каналов RT информационной агрессией

Зампостпреда России назвал удаление каналов RT информационной агрессией - РИА Новости, 30.09.2021

Зампостпреда России назвал удаление каналов RT информационной агрессией

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич назвал удаление каналов RT актом информационной агрессии со стороны YouTube. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:29

2021-09-30T17:29

2021-09-30T17:36

в мире

россия

youtube

обсе

германия

дмитрий песков

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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ВЕНА, 30 сен - РИА Новости Новости. Зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич назвал удаление каналов RT актом информационной агрессии со стороны YouTube."Именно 28 сентября мы стали свидетелями очередного акта информационной агрессии со стороны американской видеоплатформы YouTube. На этот раз под "ударом" оказались два немецкоязычных канала группы Russia Today - RT DE и Der Fehlende Part, чьи аккаунты были удалены без права на восстановление", - заявил Буякевич, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, очевиден четкий политический подтекст действий YouTube. "Они идут в русле реализации внешнеполитических установок Вашингтона на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд и составляют серьезную конкуренцию западному медийному мейнстриму", - подчеркнул дипломат."Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика", YouTube пошел при фактической поддержке германских властей. Налицо еще одно звено в длинной цепочке примеров по ущемлению прав журналистов телеканала Russia Today в ряде государств-участников ОБСЕ. Напомню, что этот ресурс практически открыто подвергается многолетней травле, включая блокировку банковских счетов, беспочвенные обвинения в пропаганде, распространении дезинформации и тому подобное", - заявил Буякевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ."Добавим еще, что откровенно враждебные действия в отношении российских СМИ, выполняющих свои профессиональные обязанности в цифровом и традиционном сегментах информационного пространства, без адекватного ответа с российской стороны не останутся. Видимо, одними увещеваниями ситуацию не изменить", - сказал Буякевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.Он также призвал к объединению усилий и выработке универсального механизма по контролю за социальными платформами.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20210930/rt-1752529611.html

https://ria.ru/20210929/obse-1752373640.html

https://ria.ru/20210929/youtube-kanaly-1752359250.html

россия

германия

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