https://ria.ru/20210930/video-1752437658.html

Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа

Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа - РИА Новости, 30.09.2021

Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа

СК опубликовал видео из квартиры в городе Гай Оренбургской области, где жили убитые студентки медицинского колледжа. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:17

2021-09-30T10:17

2021-09-30T11:29

происшествия

гай

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. СК опубликовал видео из квартиры в городе Гай Оренбургской области, где жили убитые студентки медицинского колледжа.На кадрах видно, что территория вокруг дома ограждена. Следователи проводят опись предметов в разных комнатах.В четверг утром после тушения пожара на улице Молодежной нашли тела двух девушек с колото-резаными ранами, во дворе — еще одной с похожими травмами. СМИ писали, что их убили топором, но местные следователи опровергли эту информацию.Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет. Они вместе снимали жилье. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что все трое приехали из соседней Башкирии, преподаватели отзывались о них хорошо.Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать всю необходимую помощь родным умерших.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследование контролирует центральный аппарат СК. С остальными студентами учебного заведения работают психологи.

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752431277.html

гай

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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления. 2021-09-30T10:17 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области