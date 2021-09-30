https://ria.ru/20210930/video-1752437658.html
Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа
Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа - РИА Новости, 30.09.2021
Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа
СК опубликовал видео из квартиры в городе Гай Оренбургской области, где жили убитые студентки медицинского колледжа. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:17
2021-09-30T10:17
2021-09-30T11:29
происшествия
гай
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. СК опубликовал видео из квартиры в городе Гай Оренбургской области, где жили убитые студентки медицинского колледжа.На кадрах видно, что территория вокруг дома ограждена. Следователи проводят опись предметов в разных комнатах.В четверг утром после тушения пожара на улице Молодежной нашли тела двух девушек с колото-резаными ранами, во дворе — еще одной с похожими травмами. СМИ писали, что их убили топором, но местные следователи опровергли эту информацию.Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет. Они вместе снимали жилье. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что все трое приехали из соседней Башкирии, преподаватели отзывались о них хорошо.Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать всю необходимую помощь родным умерших.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследование контролирует центральный аппарат СК. С остальными студентами учебного заведения работают психологи.
https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752431277.html
гай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями.
Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления.
2021-09-30T10:17
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
10:17 30.09.2021 (обновлено: 11:29 30.09.2021)
Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа
СК опубликовал видео из квартиры, где жили убитые студентки оренбургского медколледжа