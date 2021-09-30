https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752497039.html
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19
Распространение коронавируса будет продолжаться, преодолеть нарастание заболеваемости поможет вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:03
2021-09-30T15:03
2021-09-30T15:03
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса будет продолжаться, преодолеть нарастание заболеваемости поможет вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, распространенность и распространение COVID-19 будет продолжаться, пока мы не достигнем заданных уровней иммунизации, и только вакцинация поможет преодолеть дальнейшее нарастание", - сказала Попова.
https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752482479.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19
Попова: вакцинация поможет преодолеть нарастание заболеваемости COVID-19