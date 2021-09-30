https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752497039.html

Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19

Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19

Распространение коронавируса будет продолжаться, преодолеть нарастание заболеваемости поможет вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:03

2021-09-30T15:03

2021-09-30T15:03

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса будет продолжаться, преодолеть нарастание заболеваемости поможет вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, распространенность и распространение COVID-19 будет продолжаться, пока мы не достигнем заданных уровней иммунизации, и только вакцинация поможет преодолеть дальнейшее нарастание", - сказала Попова.

https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752482479.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19