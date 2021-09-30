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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752497039.html
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19
Распространение коронавируса будет продолжаться, преодолеть нарастание заболеваемости поможет вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:03
2021-09-30T15:03
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса будет продолжаться, преодолеть нарастание заболеваемости поможет вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, распространенность и распространение COVID-19 будет продолжаться, пока мы не достигнем заданных уровней иммунизации, и только вакцинация поможет преодолеть дальнейшее нарастание", - сказала Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:03 30.09.2021
 
Попова рассказала, как преодолеть рост заболеваемости COVID-19

Попова: вакцинация поможет преодолеть нарастание заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса будет продолжаться, преодолеть нарастание заболеваемости поможет вакцинация, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Безусловно, распространенность и распространение COVID-19 будет продолжаться, пока мы не достигнем заданных уровней иммунизации, и только вакцинация поможет преодолеть дальнейшее нарастание", - сказала Попова.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 13:46Распространение коронавируса
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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