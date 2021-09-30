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Россия до конца года выпустит 150 миллионов комплектов доз вакцин от COVID

Россия до конца года выпустит 150 миллионов комплектов доз вакцин от COVID - РИА Новости, 30.09.2021

Россия до конца года выпустит 150 миллионов комплектов доз вакцин от COVID

Российские производители РФ за последние три месяца выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:37

2021-09-30T14:37

2021-09-30T14:37

распространение коронавируса

вакцинация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские производители РФ за последние три месяца выпустили 110 миллионов полных комплектов доз вакцин против COVID-19, а в следующие три месяца ожидается производство 150 миллионов комплектов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Суммарный выпуск в третьем квартале в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода. В абсолюте за три последних месяца - это 110 миллионов полных комплектов доз, из которых почти 65 миллионов приходится на "Спутник V", - сказал Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутник Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 миллионов комплектов полных доз", - добавил министр.

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2021

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