https://ria.ru/20210930/uralskieavialinii-1752494981.html
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний"
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 30.09.2021
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний"
Транспортная прокуратура завершила проверку авиакомпании "Уральские авиалинии", начатую после отказа бортпроводника установить в салоне самолета специальное... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:16
2021-09-30T18:16
2021-09-30T18:16
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Транспортная прокуратура завершила проверку авиакомпании "Уральские авиалинии", начатую после отказа бортпроводника установить в салоне самолета специальное кресло для ребенка-инвалида, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Инцидент произошел в начале сентября на рейсе из Симферополя в Екатеринбург. Одну из пассажирок не пустили со специальным креслом для ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП. В итоге женщине пришлось весь полет держать мальчика на коленях.Прокуратура установила, что пассажиркой была оплачена услуга "Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна". Однако, несмотря на это, сотрудники запретили ей заходить в самолет с креслом, и оно было сдано в багаж.Уральская транспортная прокуратура выявила в действиях сотрудника авиакомпании нарушения Воздушного кодекса РФ, в частности, необеспечение надлежащих мер по перевозке ребенка-инвалида.
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екатеринбург, симферополь, уральские авиалинии, новости - туризм, туристы, россия
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний"
Прокуратура провела проверку авиакомпании, не пустившей на борт ребенка со спецкреслом
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Транспортная прокуратура завершила проверку авиакомпании "Уральские авиалинии", начатую после отказа бортпроводника установить в салоне самолета специальное кресло для ребенка-инвалида, сообщили
в пресс-службе надзорного органа.
Инцидент произошел в начале сентября на рейсе из Симферополя в Екатеринбург. Одну из пассажирок не пустили со специальным креслом для ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП. В итоге женщине пришлось весь полет держать мальчика на коленях.
Прокуратура установила, что пассажиркой была оплачена услуга "Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна". Однако, несмотря на это, сотрудники запретили ей заходить в самолет с креслом, и оно было сдано в багаж.
Уральская транспортная прокуратура выявила в действиях сотрудника авиакомпании нарушения Воздушного кодекса РФ, в частности, необеспечение надлежащих мер по перевозке ребенка-инвалида.