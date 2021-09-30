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Туризм
https://ria.ru/20210930/uralskieavialinii-1752494981.html
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний"
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 30.09.2021
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний"
Транспортная прокуратура завершила проверку авиакомпании "Уральские авиалинии", начатую после отказа бортпроводника установить в салоне самолета специальное... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:16
2021-09-30T18:16
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Транспортная прокуратура завершила проверку авиакомпании "Уральские авиалинии", начатую после отказа бортпроводника установить в салоне самолета специальное кресло для ребенка-инвалида, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Инцидент произошел в начале сентября на рейсе из Симферополя в Екатеринбург. Одну из пассажирок не пустили со специальным креслом для ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП. В итоге женщине пришлось весь полет держать мальчика на коленях.Прокуратура установила, что пассажиркой была оплачена услуга "Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна". Однако, несмотря на это, сотрудники запретили ей заходить в самолет с креслом, и оно было сдано в багаж.Уральская транспортная прокуратура выявила в действиях сотрудника авиакомпании нарушения Воздушного кодекса РФ, в частности, необеспечение надлежащих мер по перевозке ребенка-инвалида.
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екатеринбург, симферополь, уральские авиалинии, новости - туризм, туристы, россия
18:16 30.09.2021
 
Прокуратура выявила нарушения в работе "Уральских авиалиний"

Прокуратура провела проверку авиакомпании, не пустившей на борт ребенка со спецкреслом

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Транспортная прокуратура завершила проверку авиакомпании "Уральские авиалинии", начатую после отказа бортпроводника установить в салоне самолета специальное кресло для ребенка-инвалида, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Инцидент произошел в начале сентября на рейсе из Симферополя в Екатеринбург. Одну из пассажирок не пустили со специальным креслом для ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП. В итоге женщине пришлось весь полет держать мальчика на коленях.
Прокуратура установила, что пассажиркой была оплачена услуга "Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна". Однако, несмотря на это, сотрудники запретили ей заходить в самолет с креслом, и оно было сдано в багаж.
Уральская транспортная прокуратура выявила в действиях сотрудника авиакомпании нарушения Воздушного кодекса РФ, в частности, необеспечение надлежащих мер по перевозке ребенка-инвалида.
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