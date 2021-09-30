https://ria.ru/20210930/ukraina-1752491771.html

В Галичине предложили чтить "героев Украины" на месте советского памятника

В Галичине предложили чтить "героев Украины" на месте советского памятника - РИА Новости, 30.09.2021

В Галичине предложили чтить "героев Украины" на месте советского памятника

Памятник советским воинам демонтировали в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины, на его месте хотят чествовать "героев Украины, которые боролись за... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:36

2021-09-30T14:36

2021-09-30T14:36

в мире

пересмотр решения о присвоении степану бандере звания героя украины

украина

ивано-франковская область

степан бандера

организация украинских националистов

коломыя

роман шухевич

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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Памятник советским воинам демонтировали в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины, на его месте хотят чествовать "героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость", сообщил в четверг мэр Богдан Станиславский.Он сообщил, что в будущем площадь Скорби станет местом чествования "героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость".Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Депутаты также рекомендовали Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210217/bandera-1597774254.html

https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html

https://ria.ru/20210929/istoriki-1752244038.html

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ивано-франковская область

коломыя

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