11:07 30.09.2021 (обновлено: 14:23 30.09.2021)
Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России"
4 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Вопрос Учителю года" в рамках Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2021.
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В мероприятии примут участие:
- 5 призеров конкурса "Учитель года России" - 2021;
- руководство Министерства просвещения Российской Федерации;
- члены Большого, ученического и родительского жюри конкурса.
Модератор - руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" - 2018 Алихан ДИНАЕВ.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии примут участие:
- 5 призеров конкурса "Учитель года России" - 2021;
- руководство Министерства просвещения Российской Федерации;
- члены Большого, ученического и родительского жюри конкурса.
Модератор - руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" - 2018 Алихан ДИНАЕВ.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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