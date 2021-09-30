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Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России"
Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 30.09.2021
Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России"
4 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Вопрос Учителю года" в рамках Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2021.
2021-09-30T11:07
2021-09-30T14:23
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Задать вопросВ мероприятии примут участие:- 5 призеров конкурса "Учитель года России" - 2021;- руководство Министерства просвещения Российской Федерации;- члены Большого, ученического и родительского жюри конкурса.Модератор - руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" - 2018 Алихан ДИНАЕВ.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:07 30.09.2021 (обновлено: 14:23 30.09.2021)
 

Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России"

Читать ria.ru в
4 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Вопрос Учителю года" в рамках Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2021.
Задать вопрос

В мероприятии примут участие:
- 5 призеров конкурса "Учитель года России" - 2021;
- руководство Министерства просвещения Российской Федерации;
- члены Большого, ученического и родительского жюри конкурса.

Модератор - руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" - 2018 Алихан ДИНАЕВ.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
 
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