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Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России"

Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 30.09.2021

Онлайн-конференция в рамках конкурса "Учитель года России"

4 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Вопрос Учителю года" в рамках Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2021.

2021-09-30T11:07

2021-09-30T11:07

2021-09-30T14:23

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Задать вопросВ мероприятии примут участие:- 5 призеров конкурса "Учитель года России" - 2021;- руководство Министерства просвещения Российской Федерации;- члены Большого, ученического и родительского жюри конкурса.Модератор - руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" - 2018 Алихан ДИНАЕВ.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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