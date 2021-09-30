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Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа

Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа - РИА Новости, 30.09.2021

Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа

Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:49

2021-09-30T12:49

2021-09-30T19:10

происшествия

оренбургская область

гай

денис паслер

убийство трех девушек в оренбургской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии.Он назвал произошедшее невосполнимой утратой для их родных и близких и поручил оказать им всю необходимую помощь.Тела нашли в квартире жилого дома в городе Гай после тушения пожара. У всех были многочисленные колото-резанные раны. Еще одну убитую девушку с похожими повреждениями обнаружили во дворе. Возбуждено уголовное дело.В региональном СУ СК рассказали, что погибшие вместе снимали квартиру, им было 17, 18 и 19 лет.

оренбургская область

гай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Спокойные девчушки были" – соседка об убитых студентках медколледжа Соседка девушек, чьи тела с признаками насильственной смерти были обнаружены после пожара в одном из жилых домов в городе Гай в Оренбургской области, рассказала о студентках. По словам местной жительницы, погибшие вели спокойный образ жизни, много времени посвящали учебе и редко появлялись на улице. 2021-09-30T12:49 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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