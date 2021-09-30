Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752469845.html
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа - РИА Новости, 30.09.2021
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа
Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:49
2021-09-30T19:10
происшествия
оренбургская область
гай
денис паслер
убийство трех девушек в оренбургской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752430682_0:234:850:712_1920x0_80_0_0_5e959692b7ee1cc1819efc8dc1b9b570.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии.Он назвал произошедшее невосполнимой утратой для их родных и близких и поручил оказать им всю необходимую помощь.Тела нашли в квартире жилого дома в городе Гай после тушения пожара. У всех были многочисленные колото-резанные раны. Еще одну убитую девушку с похожими повреждениями обнаружили во дворе. Возбуждено уголовное дело.В региональном СУ СК рассказали, что погибшие вместе снимали квартиру, им было 17, 18 и 19 лет.
оренбургская область
гай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Спокойные девчушки были" – соседка об убитых студентках медколледжа
Соседка девушек, чьи тела с признаками насильственной смерти были обнаружены после пожара в одном из жилых домов в городе Гай в Оренбургской области, рассказала о студентках. По словам местной жительницы, погибшие вели спокойный образ жизни, много времени посвящали учебе и редко появлялись на улице.
2021-09-30T12:49
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752430682_0:194:850:832_1920x0_80_0_0_775b8eabf852185331d7ebdd1658886e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, оренбургская область, гай, денис паслер, убийство трех девушек в оренбургской области, видео
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии.
2021-09-30T12:49
true
PT0M20S
12:49 30.09.2021 (обновлено: 19:10 30.09.2021)
 
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа

Губернатор Оренбуржья Паслер поручил помочь семьям убитых студенток медколледжа

© Фото : СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : СУ СК по Оренбургской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии.

"У меня нет сомнений, что правоохранители найдут виновного и убийца будет наказан", — сказал глава региона Денис Паслер.

Он назвал произошедшее невосполнимой утратой для их родных и близких и поручил оказать им всю необходимую помощь.
Тела нашли в квартире жилого дома в городе Гай после тушения пожара. У всех были многочисленные колото-резанные раны. Еще одну убитую девушку с похожими повреждениями обнаружили во дворе. Возбуждено уголовное дело.
В региональном СУ СК рассказали, что погибшие вместе снимали квартиру, им было 17, 18 и 19 лет.
 
ПроисшествияОренбургская областьГайДенис ПаслерУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
Лента новостейМолния