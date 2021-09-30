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Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа - РИА Новости, 30.09.2021
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа
Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:49
2021-09-30T12:49
2021-09-30T19:10
происшествия
оренбургская область
гай
денис паслер
убийство трех девушек в оренбургской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям убитых студенток гайского филиала Орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии.Он назвал произошедшее невосполнимой утратой для их родных и близких и поручил оказать им всю необходимую помощь.Тела нашли в квартире жилого дома в городе Гай после тушения пожара. У всех были многочисленные колото-резанные раны. Еще одну убитую девушку с похожими повреждениями обнаружили во дворе. Возбуждено уголовное дело.В региональном СУ СК рассказали, что погибшие вместе снимали квартиру, им было 17, 18 и 19 лет.
оренбургская область
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РИА Новости
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"Спокойные девчушки были" – соседка об убитых студентках медколледжа
Соседка девушек, чьи тела с признаками насильственной смерти были обнаружены после пожара в одном из жилых домов в городе Гай в Оренбургской области, рассказала о студентках. По словам местной жительницы, погибшие вели спокойный образ жизни, много времени посвящали учебе и редко появлялись на улице.
2021-09-30T12:49
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происшествия, оренбургская область, гай, денис паслер, убийство трех девушек в оренбургской области, видео
12:49 30.09.2021 (обновлено: 19:10 30.09.2021)
Глава Оренбуржья выразил соболезнования семьям убитых студенток медколледжа
Губернатор Оренбуржья Паслер поручил помочь семьям убитых студенток медколледжа