https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752438884.html
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве девушек в Оренбуржье
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве девушек в Оренбуржье - РИА Новости, 30.09.2021
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве девушек в Оренбуржье
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:25
2021-09-30T10:25
2021-09-30T10:32
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
александр бастрыкин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области, сообщается на сайте ведомства.Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружены тела двоих проживавших в ней девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе - тело еще одной девушки с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Погибшие - студентки медколледжа в возрасте от 17 до 19 лет, они втроем снимали квартиру."Председатель СК России поручил руководителю СУСК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области, александр бастрыкин
10:25 30.09.2021 (обновлено: 10:32 30.09.2021)
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве девушек в Оренбуржье
Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве девушек в Оренбуржье