USM, "Мегафон" и оператор Ucell завершили создание СП в Узбекистане
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. Цифровое подразделение холдинга USM Алишера Усманова "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" совместно с партнерами из Узбекистана завершили создание совместного предприятия Digital Holding, куда войдет лидер телеком-рынка страны Ucell, говорится в сообщении "Мегафона".
"ЮэСэМ Телеком" и "Мегафон" совместно с партнерами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Стороны подписали заключительный пакет документов по созданию СП. Digital Holding возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell", - говорится в сообщении.
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О создании СП стало известно в феврале текущего года. Для вхождения в СП "ЮэСэМ Телеком" и "Мегафон" создали компанию "Диджитал Инвест", в которой получили по 50%. В новом узбекском СП доля российской "Диджитал Инвест" составит 51%, 49% будет принадлежать Агентству по управлению государственными активами Узбекистана. Помимо Ucell, в СП вошли дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
Оператор указывает, что на посту гендиректора Ucell Кравченко сменит Андрей Шишковский, который ранее занимал должность директора по региональному развитию "Мегафона" в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, Анатолий Бачикалов сохранит пост гендиректора CRPT Turon.
На развитие Digital Holding российская сторона направит 100 миллионов долларов инвестиций. Как говорится в сообщении, "деятельность компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций" в Узбекистане, в частности, за счет формирования инфраструктуры в соответствии с международными стандартами и внедрения передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных.
"Мегафон" - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов. Работает во всех регионах России. В марте прошлого года USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона".