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USM, "Мегафон" и оператор Ucell завершили создание СП в Узбекистане

USM, "Мегафон" и оператор Ucell завершили создание СП в Узбекистане - РИА Новости, 30.09.2021

USM, "Мегафон" и оператор Ucell завершили создание СП в Узбекистане

Цифровое подразделение холдинга USM Алишера Усманова "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" совместно с партнерами из Узбекистана завершили создание совместного... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:58

2021-09-30T13:58

2021-09-30T13:58

новости компаний - экономика

узбекистан

мегафон

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. Цифровое подразделение холдинга USM Алишера Усманова "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" совместно с партнерами из Узбекистана завершили создание совместного предприятия Digital Holding, куда войдет лидер телеком-рынка страны Ucell, говорится в сообщении "Мегафона"."ЮэСэМ Телеком" и "Мегафон" совместно с партнерами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Стороны подписали заключительный пакет документов по созданию СП. Digital Holding возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell", - говорится в сообщении.О создании СП стало известно в феврале текущего года. Для вхождения в СП "ЮэСэМ Телеком" и "Мегафон" создали компанию "Диджитал Инвест", в которой получили по 50%. В новом узбекском СП доля российской "Диджитал Инвест" составит 51%, 49% будет принадлежать Агентству по управлению государственными активами Узбекистана. Помимо Ucell, в СП вошли дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.Оператор указывает, что на посту гендиректора Ucell Кравченко сменит Андрей Шишковский, который ранее занимал должность директора по региональному развитию "Мегафона" в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, Анатолий Бачикалов сохранит пост гендиректора CRPT Turon.На развитие Digital Holding российская сторона направит 100 миллионов долларов инвестиций. Как говорится в сообщении, "деятельность компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций" в Узбекистане, в частности, за счет формирования инфраструктуры в соответствии с международными стандартами и внедрения передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных."Мегафон" - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов. Работает во всех регионах России. В марте прошлого года USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона".

https://ria.ru/20210812/megafon-1745463513.html

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