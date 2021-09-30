https://ria.ru/20210930/stavropole-1752539235.html

На Ставрополье ввели штрафы для организаций, не использующих QR-коды

На Ставрополье ввели штрафы для организаций, не использующих QR-коды - РИА Новости, 30.09.2021

На Ставрополье ввели штрафы для организаций, не использующих QR-коды

Штрафы за неиспользование QR-кодов ввели в Ставропольском крае в рамках борьбы с коронавирусом, санкции коснутся организаций культуры, спорта и общественного... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:54

2021-09-30T17:54

2021-09-30T17:54

распространение коронавируса

ставропольский край

здоровье - общество

владимир владимиров

коронавирус в россии

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ПЯТИГОРСК, 30 сен - РИА Новости. Штрафы за неиспользование QR-кодов ввели в Ставропольском крае в рамках борьбы с коронавирусом, санкции коснутся организаций культуры, спорта и общественного питания, следует из постановления губернатора края.О подписании документа о введении штрафов за неиспользование QR-кодов губернатор Владимир Владимиров сообщил в ходе прямой линии с гражданами. В четверг постановление было опубликовано на портале правовой информации."Обеспечить контроль за соблюдением объектами и организациями... требования об использовании электронного сервиса регистрации, установленного постановлением губернатора Ставропольского края, а также привлечение лиц, не выполняющих данное требование к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", - следует из постановления о некоторых мерах по предупреждению распространения COVID-19 в Ставропольском крае.Контролировать выполнение требования поручено минкультуры и минспорта региона, а также комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Санкция статьи КоАП РФ предусматривает штрафы для предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.QR-кодами в Ставропольском крае пользуются с начала 2021 года в кафе, ресторанах, а позже в театрах, музеях и других местах. В Ставропольском крае с начала пандемии заразились 85 848 человек, 67 325 выздоровели, скончались 3014 человек.

https://ria.ru/20210930/golikova-1752532397.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, здоровье - общество, владимир владимиров, коронавирус в россии