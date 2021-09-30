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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/starr-1752360547.html
Ринго Старр выпустил клип на песню с нового альбома
Ринго Старр выпустил клип на песню с нового альбома - РИА Новости, 30.09.2021
Ринго Старр выпустил клип на песню с нового альбома
Британский музыкант Ринго Старр, барабанщик группы The Beatles, представил на YouTube клип на песню "Let’s change the world". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:31
2021-09-30T00:42
культура
the beatles
youtube
ринго старр (ричард старки)
новости культуры
музыка
беверли-хиллз
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр, барабанщик группы The Beatles, представил на YouTube клип на песню "Let’s change the world". В ролике музыкант танцует вокруг скульптуры "Peace And Love", которая стоит в парке Беверли-Хиллз, вместе с группой жизнерадостных и целеустремленных подростков. Видео посвящено мировым проблемам, таким как лесные пожары и беспорядки. Ринго Старр призывает всех объединиться и улучшить мир. По информации издания Rock Cellar Magazine, видео было создано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Kids In The Spotlight (KITS). Она помогает ребятам из приемных или малообеспеченных семей рассказывать свои истории с помощью фильмов, которые они сами придумывают и снимают. Песня вошла в новый мини-альбом ударника The Beatles "Change the world", релиз которого состоялся 24 сентября на цифровых площадках. Вместе с "Let’s change the world" в трек-листе также "Just that way", "Coming undone" и "Rock around the clock".
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the beatles, youtube, ринго старр (ричард старки), новости культуры, музыка, беверли-хиллз
00:31 30.09.2021 (обновлено: 00:42 30.09.2021)
 
Ринго Старр выпустил клип на песню с нового альбома

Барабанщик The Beatles Ринго Старр выпустил клип, посвященный мировым проблемам

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр, барабанщик группы The Beatles, представил на YouTube клип на песню "Let’s change the world".
В ролике музыкант танцует вокруг скульптуры "Peace And Love", которая стоит в парке Беверли-Хиллз, вместе с группой жизнерадостных и целеустремленных подростков. Видео посвящено мировым проблемам, таким как лесные пожары и беспорядки. Ринго Старр призывает всех объединиться и улучшить мир.
По информации издания Rock Cellar Magazine, видео было создано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Kids In The Spotlight (KITS). Она помогает ребятам из приемных или малообеспеченных семей рассказывать свои истории с помощью фильмов, которые они сами придумывают и снимают.

"Я хотел снять это видео с детьми, потому что они — наше будущее, и это для них. Они заслуживают чистой воды и свежего воздуха, — рассказал Старр. — С этими детьми было так здорово работать. Мне понравилось, что они сделали. Думаю, все получилось великолепно. Они такие добрые и наполненные любовью, и выкладывались на полную".

Песня вошла в новый мини-альбом ударника The Beatles "Change the world", релиз которого состоялся 24 сентября на цифровых площадках. Вместе с "Let’s change the world" в трек-листе также "Just that way", "Coming undone" и "Rock around the clock".
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