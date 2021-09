https://ria.ru/20210930/starr-1752360547.html

Ринго Старр выпустил клип на песню с нового альбома

Ринго Старр выпустил клип на песню с нового альбома - РИА Новости, 30.09.2021

Ринго Старр выпустил клип на песню с нового альбома

Британский музыкант Ринго Старр, барабанщик группы The Beatles, представил на YouTube клип на песню "Let’s change the world". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T00:31

2021-09-30T00:31

2021-09-30T00:42

культура

the beatles

youtube

ринго старр (ричард старки)

новости культуры

музыка

беверли-хиллз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752360065_365:0:1362:561_1920x0_80_0_0_394716e3f1d84783d993f54ed3ded831.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр, барабанщик группы The Beatles, представил на YouTube клип на песню "Let’s change the world". В ролике музыкант танцует вокруг скульптуры "Peace And Love", которая стоит в парке Беверли-Хиллз, вместе с группой жизнерадостных и целеустремленных подростков. Видео посвящено мировым проблемам, таким как лесные пожары и беспорядки. Ринго Старр призывает всех объединиться и улучшить мир. По информации издания Rock Cellar Magazine, видео было создано в сотрудничестве с некоммерческой организацией Kids In The Spotlight (KITS). Она помогает ребятам из приемных или малообеспеченных семей рассказывать свои истории с помощью фильмов, которые они сами придумывают и снимают. Песня вошла в новый мини-альбом ударника The Beatles "Change the world", релиз которого состоялся 24 сентября на цифровых площадках. Вместе с "Let’s change the world" в трек-листе также "Just that way", "Coming undone" и "Rock around the clock".

https://ria.ru/20210924/radiohead-1751666098.html

беверли-хиллз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the beatles, youtube, ринго старр (ричард старки), новости культуры, музыка, беверли-хиллз