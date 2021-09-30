https://ria.ru/20210930/ssha-1752583114.html

Конгресс США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна

Конгресс США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна - РИА Новости, 30.09.2021

Конгресс США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна

В США обе палаты конгресса утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T22:41

2021-09-30T22:41

2021-09-30T23:01

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. В США обе палаты конгресса утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна.Документ поддержали 254 конгрессмена, 175 проголосовали против.Теперь законопроект поступит на подпись к президенту Джо Байдену.Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой работы многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7:00 пятницы мск).Документ, который принимают в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовый год, предполагает продолжение финансирования на прежнем уровне до 3 декабря с выделением дополнительных сумм на ликвидацию последствий ЧП и прием афганских беженцев.На фоне обострения борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.

https://ria.ru/20210924/byudzhet-1751552115.html

сша

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в мире, сша, джо байден