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Конгресс США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна
Конгресс США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна - РИА Новости, 30.09.2021
Конгресс США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна
В США обе палаты конгресса утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T22:41
2021-09-30T23:01
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. В США обе палаты конгресса утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна.Документ поддержали 254 конгрессмена, 175 проголосовали против.Теперь законопроект поступит на подпись к президенту Джо Байдену.Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой работы многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7:00 пятницы мск).Документ, который принимают в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовый год, предполагает продолжение финансирования на прежнем уровне до 3 декабря с выделением дополнительных сумм на ликвидацию последствий ЧП и прием афганских беженцев.На фоне обострения борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.
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в мире, сша, джо байден
22:41 30.09.2021 (обновлено: 23:01 30.09.2021)
 
Конгресс США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна

Американские сенаторы утвердили законопроект о продолжении финансирования правительства

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. В США обе палаты конгресса утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна.
Документ поддержали 254 конгрессмена, 175 проголосовали против.
Теперь законопроект поступит на подпись к президенту Джо Байдену.
Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой работы многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7:00 пятницы мск).
Документ, который принимают в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовый год, предполагает продолжение финансирования на прежнем уровне до 3 декабря с выделением дополнительных сумм на ликвидацию последствий ЧП и прием афганских беженцев.
На фоне обострения борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.
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