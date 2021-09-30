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Театр на Юго-Западе 28 октября покажет спектакль "Игра в Наполеона"

Театр на Юго-Западе 28 октября покажет спектакль "Игра в Наполеона" - РИА Новости, 30.09.2021

Театр на Юго-Западе 28 октября покажет спектакль "Игра в Наполеона"

Двадцать восьмого октября в Театре на Юго-Западе - спектакль "Игра в Наполеона". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:47

2021-09-30T16:47

2021-09-30T16:47

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МОСКВА, 30 сен - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Двадцать восьмого октября в Театре на Юго-Западе - спектакль "Игра в Наполеона".Режиссер этого спектакля — основатель театра, народный артист России Валерий Белякович.Юго-Запад - театр с большой историей, обширным репертуаром и широкой гастрольной картой, и этот сезон - юбилейный, 45ый!Но юбилей не только у самого театра - актер, режиссер, художественный руководитель Олег Леушин и ведущая актриса Карина Дымонт отмечают в этом году еще один юбилей – в этом году они открыли свой 30 сезон!Валерий Романович взял их в свой театр в один и тот же год, и за годы творчества они стали одной из излюбленных сценических пар! Вместе они блистали в таких спектаклях, как "Карнавальная шутка", "Гамлет", "Три цилиндра", а сейчас их пару можно увидеть в спектаклях "Ромул Великий" (премьера 45 сезона), "Чайка", "Куклы".Первый спектакль на сцене Юго-Запада для обоих был "Ромео и Джульетта".28 октября они выйдут на сцену в роли Наполеона и его бывшей возлюбленной Графини Валевской, которая отправилась вслед за ним на остров Эльба, где бывший император коротает дни в заточении от всего мира.Это история-детектив, где лейтенанту Этвуду (Фарид Тагиев) поручено важное задание - войти в круг доверия Наполеона и отравить его. Чем закончилась эта опасная операция - узнаете на спектакле!Ознакомиться с полным репертуаром Театра на Юго-Западе, а также приобрести билеты на спектакль "Игра в Наполеона" вы можете по ссылке: https://teatr-uz.ru/afishaПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы