https://ria.ru/20210930/sotrudnichestvo-1752456382.html

Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами

Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами - РИА Новости, 30.09.2021

Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами

Более 50 человек приняли участие в организованной генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге онлайн-встрече по случаю 72-летия со дня образования КНР. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:49

2021-09-30T11:49

2021-09-30T11:49

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китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 50 человек приняли участие в организованной генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге онлайн-встрече по случаю 72-летия со дня образования КНР.Генеральный консул Ван Вэньли, поздравляя всех участников встречи, отметила, что в этом году Китай вступает на новый этап своего пути - к достижению "цели второго столетия", всестороннему построению модернизированной социалистической державы. 1 июля генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с речью, торжественно провозгласил всему миру, что Китай полностью решил проблему бедности и построил среднезажиточное общество. Это лучший подарок в честь 100-летнего юбилея КПК.Ван Вэньли подчеркнула важность российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - в этом году исполняется 20 лет со дня его подписания. Главы Китая и России выступили с совместным заявлением и официально решили продлить действие договора, так как китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне в истории, и две страны являются самыми надежными стратегическими партнерами друг для друга.Президент китайского инвестиционного проекта в Петербурге "Балтийская жемчужина" У Хэминь, директор Российско-китайской ассоциации культурного обмена Цяо Сянпэн и председатель Ассоциации китайских студентов Санкт-Петербурга Ду Фэйлэ, выступая в ходе онлайн-встречи, отметили, что за 72 года, прошедшие с момента основания Нового Китая, произошли потрясающие перемены. Сегодняшний Китай силен, и его люди счастливы, китайская нация занимает достойное место среди народов мира.

https://ria.ru/20210920/torgovlya-1750967162.html

китай

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китай, си цзиньпин, россия