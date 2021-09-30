Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли на форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 50 человек приняли участие в организованной генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге онлайн-встрече по случаю 72-летия со дня образования КНР.
Генеральный консул Ван Вэньли, поздравляя всех участников встречи, отметила, что в этом году Китай вступает на новый этап своего пути - к достижению "цели второго столетия", всестороннему построению модернизированной социалистической державы. 1 июля генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с речью, торжественно провозгласил всему миру, что Китай полностью решил проблему бедности и построил среднезажиточное общество. Это лучший подарок в честь 100-летнего юбилея КПК.
Ван Вэньли подчеркнула важность российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - в этом году исполняется 20 лет со дня его подписания. Главы Китая и России выступили с совместным заявлением и официально решили продлить действие договора, так как китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне в истории, и две страны являются самыми надежными стратегическими партнерами друг для друга.
Президент китайского инвестиционного проекта в Петербурге "Балтийская жемчужина" У Хэминь, директор Российско-китайской ассоциации культурного обмена Цяо Сянпэн и председатель Ассоциации китайских студентов Санкт-Петербурга Ду Фэйлэ, выступая в ходе онлайн-встречи, отметили, что за 72 года, прошедшие с момента основания Нового Китая, произошли потрясающие перемены. Сегодняшний Китай силен, и его люди счастливы, китайская нация занимает достойное место среди народов мира.