Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210930/sotrudnichestvo-1752456382.html
Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами
Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами - РИА Новости, 30.09.2021
Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами
Более 50 человек приняли участие в организованной генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге онлайн-встрече по случаю 72-летия со дня образования КНР. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:49
2021-09-30T11:49
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428317_0:291:2798:1865_1920x0_80_0_0_8d09e3c87f676ac077676dec3b6eab20.jpg
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 50 человек приняли участие в организованной генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге онлайн-встрече по случаю 72-летия со дня образования КНР.Генеральный консул Ван Вэньли, поздравляя всех участников встречи, отметила, что в этом году Китай вступает на новый этап своего пути - к достижению "цели второго столетия", всестороннему построению модернизированной социалистической державы. 1 июля генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с речью, торжественно провозгласил всему миру, что Китай полностью решил проблему бедности и построил среднезажиточное общество. Это лучший подарок в честь 100-летнего юбилея КПК.Ван Вэньли подчеркнула важность российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - в этом году исполняется 20 лет со дня его подписания. Главы Китая и России выступили с совместным заявлением и официально решили продлить действие договора, так как китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне в истории, и две страны являются самыми надежными стратегическими партнерами друг для друга.Президент китайского инвестиционного проекта в Петербурге "Балтийская жемчужина" У Хэминь, директор Российско-китайской ассоциации культурного обмена Цяо Сянпэн и председатель Ассоциации китайских студентов Санкт-Петербурга Ду Фэйлэ, выступая в ходе онлайн-встречи, отметили, что за 72 года, прошедшие с момента основания Нового Китая, произошли потрясающие перемены. Сегодняшний Китай силен, и его люди счастливы, китайская нация занимает достойное место среди народов мира.
https://ria.ru/20210920/torgovlya-1750967162.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556e7d2e1109d09cfb799777f1c2a646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, си цзиньпин, россия
11:49 30.09.2021
 

Генконсул КНР: Россия и Китай являются надежными стратегическими партнерами

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли на форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге
Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли на форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 50 человек приняли участие в организованной генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге онлайн-встрече по случаю 72-летия со дня образования КНР.
Генеральный консул Ван Вэньли, поздравляя всех участников встречи, отметила, что в этом году Китай вступает на новый этап своего пути - к достижению "цели второго столетия", всестороннему построению модернизированной социалистической державы. 1 июля генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с речью, торжественно провозгласил всему миру, что Китай полностью решил проблему бедности и построил среднезажиточное общество. Это лучший подарок в честь 100-летнего юбилея КПК.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 13:55Россия-Китай: Главное
Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз
Ван Вэньли подчеркнула важность российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - в этом году исполняется 20 лет со дня его подписания. Главы Китая и России выступили с совместным заявлением и официально решили продлить действие договора, так как китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне в истории, и две страны являются самыми надежными стратегическими партнерами друг для друга.
Президент китайского инвестиционного проекта в Петербурге "Балтийская жемчужина" У Хэминь, директор Российско-китайской ассоциации культурного обмена Цяо Сянпэн и председатель Ассоциации китайских студентов Санкт-Петербурга Ду Фэйлэ, выступая в ходе онлайн-встречи, отметили, что за 72 года, прошедшие с момента основания Нового Китая, произошли потрясающие перемены. Сегодняшний Китай силен, и его люди счастливы, китайская нация занимает достойное место среди народов мира.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
Лента новостейМолния