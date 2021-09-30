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МИД призвал ЕС не закрывать глаза на саботаж Украиной Минских соглашений

МИД призвал ЕС не закрывать глаза на саботаж Украиной Минских соглашений - РИА Новости, 30.09.2021

МИД призвал ЕС не закрывать глаза на саботаж Украиной Минских соглашений

Москва рассчитывает, что в ЕС перестанут закрывать глаза на отрытый саботаж Киевом минских соглашений, заявил заместитель директора департамента информации и... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:59

2021-09-30T16:59

2021-09-30T16:59

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в ЕС перестанут закрывать глаза на отрытый саботаж Киевом минских соглашений, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Что касается стабильности и предсказуемости политики ЕС в отношении Украины, то рассчитываем, что в ЕС перестанут закрывать глаза на отрытый саботаж Киевом минских соглашений, а Германия и Франция как участники нормандского формата простимулируют украинское руководство начать выполнять комплекс мер, утвержденный резолюцией 2202 Совета безопасности ООН", - заявил на брифинге Зайцев, напомнив, что суть комплекса заключается в предоставлении Донбассу особого статуса.

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в мире, украина, оон, франция, москва