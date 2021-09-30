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Новости Подмосковья
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В рейтинге лучших школ России — 11 подмосковных школ
В рейтинге лучших школ России — 11 подмосковных школ - РИА Новости, 30.09.2021
В рейтинге лучших школ России — 11 подмосковных школ
Одиннадцать подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEXВ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Одиннадцать подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEXВ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, рейтинг был составлен на основе количества школьников, поступивших в лучшие вузы страны.Она уточнила, что среди школ области самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Это учебное учреждение находится на 4 месте рейтинга. Среди лучших школ также: физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Гимназия имени Е.М. Примакова. А еще Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Горчаковский лицей МГИМО, школа №6 в Мытищах, образовательная школа "Классика-М", лицей №19 в Королеве, Ломоносовский лицей, Одинцовский Десятый лицей.
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московская область (подмосковье)
21:01 30.09.2021
 

В рейтинге лучших школ России — 11 подмосковных школ

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Одиннадцать подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEXВ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, рейтинг был составлен на основе количества школьников, поступивших в лучшие вузы страны.
"Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции. В этом году число наших школ в рейтинге увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями, и мы заняли второе место среди других субъектов", – сказала Каклюгина.
Она уточнила, что среди школ области самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Это учебное учреждение находится на 4 месте рейтинга. Среди лучших школ также: физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Гимназия имени Е.М. Примакова. А еще Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Горчаковский лицей МГИМО, школа №6 в Мытищах, образовательная школа "Классика-М", лицей №19 в Королеве, Ломоносовский лицей, Одинцовский Десятый лицей.
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