https://ria.ru/20210930/shkoly-1752574079.html

В рейтинге лучших школ России — 11 подмосковных школ

В рейтинге лучших школ России — 11 подмосковных школ - РИА Новости, 30.09.2021

В рейтинге лучших школ России — 11 подмосковных школ

Одиннадцать подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEXВ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:01

2021-09-30T21:01

2021-09-30T21:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Одиннадцать подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEXВ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, рейтинг был составлен на основе количества школьников, поступивших в лучшие вузы страны.Она уточнила, что среди школ области самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Это учебное учреждение находится на 4 месте рейтинга. Среди лучших школ также: физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Гимназия имени Е.М. Примакова. А еще Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Горчаковский лицей МГИМО, школа №6 в Мытищах, образовательная школа "Классика-М", лицей №19 в Королеве, Ломоносовский лицей, Одинцовский Десятый лицей.

https://realty.ria.ru/20210813/kapremont-1745601182.html

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московская область (подмосковье)