https://ria.ru/20210930/saratov-1752514258.html
В Саратовской области служебные машины чиновников закрепят за врачами
В Саратовской области служебные машины чиновников закрепят за врачами - РИА Новости, 30.09.2021
В Саратовской области служебные машины чиновников закрепят за врачами
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе поручил закрепить за участковыми врачами поликлиник служебные РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:14
2021-09-30T16:14
2021-09-30T16:14
распространение коронавируса
общество
саратовская область
здоровье - общество
валерий радаев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе поручил закрепить за участковыми врачами поликлиник служебные автомобили из гаража правительства региона и районных администраций, сообщила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале."В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, увеличением нагрузки на сотрудников здравоохранения по поручению губернатора Валерия Радаева принято решение укрепить медучреждения автотранспортом. Служебные машины правительства области, администраций районов будут закреплены за участковыми врачами поликлиник", - говорится в сообщении.Уточняется, что ответственными за исполнение поручения назначены управляющий делами правительства области Павел Точилкин, министр здравоохранения региона Олег Костин и министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 88 772 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 306 за последние сутки, скончались 2980 пациентов с COVID-19, выздоровели 80 915.
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общество, саратовская область, здоровье - общество, валерий радаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Саратовской области служебные машины чиновников закрепят за врачами
В Саратовской области служебные автомобили чиновников закрепят за участковыми врачами