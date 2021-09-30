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Рябков отреагировал на намерение Лондона наращивать ядерный потенциал
Рябков отреагировал на намерение Лондона наращивать ядерный потенциал - РИА Новости, 30.09.2021
Рябков отреагировал на намерение Лондона наращивать ядерный потенциал
Россия не может игнорировать намерение Британии пойти по пути наращивания ядерных арсеналов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:56
2021-09-30T19:56
2021-09-30T20:20
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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не может игнорировать намерение Британии пойти по пути наращивания ядерных арсеналов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для российской стороны в этом контексте первостепенное значение имеет то, что происходит с ядерными арсеналами ближайших, европейских союзников США - Великобритании и Франции. Мы знаем о намерениях Лондона пойти по пути наращивания своих возможностей в этой сфере - пусть не сейчас, но со временем. Это серьёзный момент, который нельзя игнорировать", - сказал Рябков.
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в мире, сша, лондон, сергей рябков, россия
19:56 30.09.2021 (обновлено: 20:20 30.09.2021)
Рябков отреагировал на намерение Лондона наращивать ядерный потенциал
Рябков: Москва не может игнорировать намерения Лондона наращивать ядерный потенциал