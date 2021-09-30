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Захарова призвала правительство Германии выдать RT DE лицензию на вещание
Захарова призвала правительство Германии выдать RT DE лицензию на вещание - РИА Новости, 30.09.2021
Захарова призвала правительство Германии выдать RT DE лицензию на вещание
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала правительство Германии выдать телеканалу RT DE разрешение на вещание. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:11
2021-09-30T18:53
германия
в мире
технологии
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала правительство Германии выдать телеканалу RT DE разрешение на вещание. Она полагает, что это следует сделать, чтобы "больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать "хорошее отношение к свободе печати".Так дипломат отреагировала на слова официального представителя канцлера Штеффена Зайберта, который заявил, что правительство Германии не имеет никакого отношения к решению YouTube удалить каналы RT DE и Der Fehlende Part. По его словам, те, кто требуют ответных мер в отношении немецких телеканалов в России, "демонстрируют не слишком хорошее отношение к свободе печати".Кроме того, Захарова обратилась к Зайберту с двумя вопросами. Первый: как правительство Германии квалифицирует действия YouTube, считает ли оно подобные шаги "не слишком хорошим отношением к свободе печати"?Второй вопрос касается того, готовы ли власти Германии оказать содействие в работе немецкоязычной службы RT."Включая содействие в решении искусственно созданных банковских проблем, демонстрацию четкой позиции по недопустимости удаления американскими интернет-монополиями новостного контента и ресурсов его распространения, прекращение политических переговоров с европейскими странами с настоятельными просьбами о невыдаче лицензий на вещание RT DE?" — пояснила Захарова.О том, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, стало известно 28 сентября. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать каналы, а в противном случае пригрозил штрафом трех миллионов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усмотрел в действиях видеохостинга нарушение российских законов: и цензуру, и воспрепятствование деятельности СМИ.
https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html
https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html
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германия, в мире, технологии, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, rt deutsch, россия
17:11 30.09.2021 (обновлено: 18:53 30.09.2021)
 
Захарова призвала правительство Германии выдать RT DE лицензию на вещание

Захарова призвала правительство Германии выдать RT Deutsch разрешение на вещание

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала правительство Германии выдать телеканалу RT DE разрешение на вещание.
Она полагает, что это следует сделать, чтобы "больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать "хорошее отношение к свободе печати".

"Мир замер в ожидании положительного ответа немецкой стороны", — написала Захарова в Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на слова официального представителя канцлера Штеффена Зайберта, который заявил, что правительство Германии не имеет никакого отношения к решению YouTube удалить каналы RT DE и Der Fehlende Part. По его словам, те, кто требуют ответных мер в отношении немецких телеканалов в России, "демонстрируют не слишком хорошее отношение к свободе печати".
Кроме того, Захарова обратилась к Зайберту с двумя вопросами. Первый: как правительство Германии квалифицирует действия YouTube, считает ли оно подобные шаги "не слишком хорошим отношением к свободе печати"?
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Второй вопрос касается того, готовы ли власти Германии оказать содействие в работе немецкоязычной службы RT.
"Включая содействие в решении искусственно созданных банковских проблем, демонстрацию четкой позиции по недопустимости удаления американскими интернет-монополиями новостного контента и ресурсов его распространения, прекращение политических переговоров с европейскими странами с настоятельными просьбами о невыдаче лицензий на вещание RT DE?" — пояснила Захарова.
О том, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, стало известно 28 сентября. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии.
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать каналы, а в противном случае пригрозил штрафом трех миллионов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усмотрел в действиях видеохостинга нарушение российских законов: и цензуру, и воспрепятствование деятельности СМИ.
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