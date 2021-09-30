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ФНС предупредила о мошеннических рассылках от имени ведомства
ФНС предупредила о мошеннических рассылках от имени ведомства - РИА Новости, 30.09.2021
ФНС предупредила о мошеннических рассылках от имени ведомства
Федеральной налоговой службе (ФНС) России стало известно, что неизвестные от ее имени рассылают налогоплательщикам на электронную почту сообщения о... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:35
2021-09-30T18:44
происшествия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
технологии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральной налоговой службе (ФНС) России стало известно, что неизвестные от ее имени рассылают налогоплательщикам на электронную почту сообщения о необходимости предоставить документы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."С 29 сентября в ФНС России поступают жалобы о получении подозрительных писем. Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл", - сказали в ФНС.Служба подчеркнула, что не имеет отношения к этим письмам. "Уведомления о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личных кабинетах, или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают", - указали в ведомстве."Получатели подобных писем могут не иметь настроек спам-фильтров, черных списков, а также проверки отправителя с использованием DMARC и иных технических средств. Рекомендации по предупреждению фишинговых рассылок описаны на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru/rn77/fishing/#t2", - добавили там.Ранее в четверг "Лаборатория Касперского" сообщала, что ее эксперты зафиксировали вредоносную рассылку от имени ФНС - выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения. При этом отмечалось, что реальное ведомство не имеет никакого отношения к данной рассылке.
https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748347573.html
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происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, технологии
18:35 30.09.2021 (обновлено: 18:44 30.09.2021)
 
ФНС предупредила о мошеннических рассылках от имени ведомства

ФНС предупредила о мошеннических рассылках в интернете от имени ведомства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральной налоговой службе (ФНС) России стало известно, что неизвестные от ее имени рассылают налогоплательщикам на электронную почту сообщения о необходимости предоставить документы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С 29 сентября в ФНС России поступают жалобы о получении подозрительных писем. Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл", - сказали в ФНС.
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Служба подчеркнула, что не имеет отношения к этим письмам. "Уведомления о начисленных налогах налогоплательщики получают или в личных кабинетах, или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают", - указали в ведомстве.
"Получатели подобных писем могут не иметь настроек спам-фильтров, черных списков, а также проверки отправителя с использованием DMARC и иных технических средств. Рекомендации по предупреждению фишинговых рассылок описаны на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru/rn77/fishing/#t2", - добавили там.
Ранее в четверг "Лаборатория Касперского" сообщала, что ее эксперты зафиксировали вредоносную рассылку от имени ФНС - выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения. При этом отмечалось, что реальное ведомство не имеет никакого отношения к данной рассылке.
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