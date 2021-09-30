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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210930/puteshestviya-1752452293.html
Эксперты назвали самые бюджетные направления для новогоднего отдыха
Эксперты назвали самые бюджетные направления для новогоднего отдыха - РИА Новости, 30.09.2021
Эксперты назвали самые бюджетные направления для новогоднего отдыха
Определены направления для бюджетного отдыха в новогодние каникулы, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:32
2021-09-30T17:32
туризм
мальдивы
республика крым
турция
сейшельские острова
сочи
куба
кипр
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Определены направления для бюджетного отдыха в новогодние каникулы, сообщает Level.Travel.Специалисты онлайн-сервиса изучили цены на январские праздники на популярных курортах. Анализировалась стоимость путевок на неделю на двоих с перелетом из Москвы без питания.Оказалось, что доступнее всего праздничный отдых обойдется путешественникам в Крыму. Неделю в гостевом доме в Новофедоровке стоит 16,3 тысячи рублей. В Анапе можно встретить Новый год за 23,8 тысячи рублей в отеле категории три звезды. За отдых в новогодние праздники на морском побережье Сочи придется выложить минимум 33,3 тысячи, а в Красной поляне — в два раза дороже.Российские курорты для поездок на зимние каникулы выбирает 44 процента пользователей сервиса. Среди зарубежных направлений наибольший интерес вызывает Турция. Минимальную цену предлагает четырехзвездочный отель в Аланье, работающий по системе "все включено", — 68,4 тысячи рублей.Новогодний отдых в Египте обойдется минимум в 89,4 тысячи рублей. Его предлагает трехзвездочный отель all inclusive в Шарм-эш-Шейхе.Сопоставимы по цене и европейские курорты: встретить Новый год в Афинах туристы могут как минимум за 83 тысячи рублей — в гостинице без звезд и без питания. На Кипре аналогичный отдых будет стоить от 72 тысяч рублей.За зимние каникулы в ОАЭ придется отдать как минимум 95,6 тысячи рублей, Куба, Мальдивы и Сейшелы — в два раза дороже, от 181 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
https://ria.ru/20191214/1562372125.html
мальдивы
республика крым
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сейшельские острова
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египет
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мальдивы, республика крым, турция, сейшельские острова, сочи, куба, кипр, новый год, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, египет, афины, оаэ, анапа, куда поехать, куда можно лететь
17:32 30.09.2021
 
Эксперты назвали самые бюджетные направления для новогоднего отдыха

Эксперты Level.Travel рассказали, во сколько обойдутся самые дешевые новогодние туры

© Depositphotos / haveseenПара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах
Пара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Depositphotos / haveseen
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Определены направления для бюджетного отдыха в новогодние каникулы, сообщает Level.Travel.
Специалисты онлайн-сервиса изучили цены на январские праздники на популярных курортах. Анализировалась стоимость путевок на неделю на двоих с перелетом из Москвы без питания.
Оказалось, что доступнее всего праздничный отдых обойдется путешественникам в Крыму. Неделю в гостевом доме в Новофедоровке стоит 16,3 тысячи рублей. В Анапе можно встретить Новый год за 23,8 тысячи рублей в отеле категории три звезды. За отдых в новогодние праздники на морском побережье Сочи придется выложить минимум 33,3 тысячи, а в Красной поляне — в два раза дороже.
Российские курорты для поездок на зимние каникулы выбирает 44 процента пользователей сервиса. Среди зарубежных направлений наибольший интерес вызывает Турция. Минимальную цену предлагает четырехзвездочный отель в Аланье, работающий по системе "все включено", — 68,4 тысячи рублей.
Туристка осматривает Кызыл Куле в городе Аланья - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 08:00Туризм
Город на прекрасной горе. Гид по турецкому курорту Аланья
Новогодний отдых в Египте обойдется минимум в 89,4 тысячи рублей. Его предлагает трехзвездочный отель all inclusive в Шарм-эш-Шейхе.
Сопоставимы по цене и европейские курорты: встретить Новый год в Афинах туристы могут как минимум за 83 тысячи рублей — в гостинице без звезд и без питания. На Кипре аналогичный отдых будет стоить от 72 тысяч рублей.
За зимние каникулы в ОАЭ придется отдать как минимум 95,6 тысячи рублей, Куба, Мальдивы и Сейшелы — в два раза дороже, от 181 тысячи рублей.
Рождественское полено Кагатио - РИА Новости, 1920, 14.12.2019
14 декабря 2019, 08:00Туризм
Трубочист, пиво и полено: самые необычные новогодние сувениры
 
ТуризмМальдивыРеспублика КрымТурцияСейшельские островаСочиКубаКипрНовый годНовости - ТуризмТуризмкуда поехать в выходныеЕгипетАфиныОАЭАнапакуда поехатькуда можно лететь
 
 
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