https://ria.ru/20210930/puteshestviya-1752452293.html

Эксперты назвали самые бюджетные направления для новогоднего отдыха

Эксперты назвали самые бюджетные направления для новогоднего отдыха - РИА Новости, 30.09.2021

Эксперты назвали самые бюджетные направления для новогоднего отдыха

Определены направления для бюджетного отдыха в новогодние каникулы, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:32

2021-09-30T17:32

2021-09-30T17:32

туризм

мальдивы

республика крым

турция

сейшельские острова

сочи

куба

кипр

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Определены направления для бюджетного отдыха в новогодние каникулы, сообщает Level.Travel.Специалисты онлайн-сервиса изучили цены на январские праздники на популярных курортах. Анализировалась стоимость путевок на неделю на двоих с перелетом из Москвы без питания.Оказалось, что доступнее всего праздничный отдых обойдется путешественникам в Крыму. Неделю в гостевом доме в Новофедоровке стоит 16,3 тысячи рублей. В Анапе можно встретить Новый год за 23,8 тысячи рублей в отеле категории три звезды. За отдых в новогодние праздники на морском побережье Сочи придется выложить минимум 33,3 тысячи, а в Красной поляне — в два раза дороже.Российские курорты для поездок на зимние каникулы выбирает 44 процента пользователей сервиса. Среди зарубежных направлений наибольший интерес вызывает Турция. Минимальную цену предлагает четырехзвездочный отель в Аланье, работающий по системе "все включено", — 68,4 тысячи рублей.Новогодний отдых в Египте обойдется минимум в 89,4 тысячи рублей. Его предлагает трехзвездочный отель all inclusive в Шарм-эш-Шейхе.Сопоставимы по цене и европейские курорты: встретить Новый год в Афинах туристы могут как минимум за 83 тысячи рублей — в гостинице без звезд и без питания. На Кипре аналогичный отдых будет стоить от 72 тысяч рублей.За зимние каникулы в ОАЭ придется отдать как минимум 95,6 тысячи рублей, Куба, Мальдивы и Сейшелы — в два раза дороже, от 181 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20191214/1562372125.html

мальдивы

республика крым

турция

сейшельские острова

сочи

куба

кипр

египет

афины

оаэ

анапа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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