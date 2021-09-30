https://ria.ru/20210930/prigozhin-1752543449.html

Пригожин направил в ФБР запрос о возбуждении дела из-за ложных показаний

Пригожин направил в ФБР запрос о возбуждении дела из-за ложных показаний - РИА Новости, 30.09.2021

Пригожин направил в ФБР запрос о возбуждении дела из-за ложных показаний

Бизнесмен Евгений Пригожин направил в минюст США и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:10

2021-09-30T18:10

2021-09-30T18:30

сша

фбр

в мире

министерство юстиции сша

евгений пригожин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин направил в минюст США и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США, сообщается на странице принадлежащей коммерсанту компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина."Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин направил в министерство юстиции США и ФБР запросы на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила, а также прочих лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США. В заявлении обращается внимание на важные факты и обстоятельства, которые прольют свет на истоки "Рашагейт", - говорится в сообщении.Отмечается, что в публичном доступе имеются доказательства, что основной владелец фирмы Fusion GPS Глен Симпсон неоднократно давал различным комитетам показания по делу, известному как "США против "Конкорд". Добавляется, что по материалам обвинительного акта, ранее возбужденного спецпрокурором Джоном Дюрамом против адвоката Майкла Сассманна за дачу ложных показаний, он тесно сотрудничал с компанией Fusion GPS и реализовывал ее стратегию."С учетом этого факта необходимо проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по "российскому следу", в том числе по делу против "Конкорд", - подчеркивается в сообщении.Как отметили в пресс-службе компании "Конкорд", задокументирована и роль бывшего агента MI-6 Кристофера Стила, который предоставлял ФБР ложные данные о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США. Добавляется, что фактически из обвинения, предъявленного Дюрамом, следует, что именно по просьбе Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. По сообщению "Конкорда", Кристофер Стил, работавший на Гленна Симпсона, составил "российское досье", наполненное ложными обвинениями против россиян.На странице пресс-службы компании "Конкорд" во "ВКонтакте" также опубликованы "запросы на возбуждение следствия против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила в министерство юстиции США и ФБР".

https://ria.ru/20210816/sobol-1745946108.html

https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html

https://ria.ru/20210927/prigozhin-1752052328.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, фбр, в мире, министерство юстиции сша, евгений пригожин, россия