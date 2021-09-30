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Пригожин направил в ФБР запрос о возбуждении дела из-за ложных показаний
Пригожин направил в ФБР запрос о возбуждении дела из-за ложных показаний - РИА Новости, 30.09.2021
Пригожин направил в ФБР запрос о возбуждении дела из-за ложных показаний
Бизнесмен Евгений Пригожин направил в минюст США и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:10
2021-09-30T18:30
сша
фбр
в мире
министерство юстиции сша
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин направил в минюст США и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США, сообщается на странице принадлежащей коммерсанту компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина."Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин направил в министерство юстиции США и ФБР запросы на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила, а также прочих лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США. В заявлении обращается внимание на важные факты и обстоятельства, которые прольют свет на истоки "Рашагейт", - говорится в сообщении.Отмечается, что в публичном доступе имеются доказательства, что основной владелец фирмы Fusion GPS Глен Симпсон неоднократно давал различным комитетам показания по делу, известному как "США против "Конкорд". Добавляется, что по материалам обвинительного акта, ранее возбужденного спецпрокурором Джоном Дюрамом против адвоката Майкла Сассманна за дачу ложных показаний, он тесно сотрудничал с компанией Fusion GPS и реализовывал ее стратегию."С учетом этого факта необходимо проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по "российскому следу", в том числе по делу против "Конкорд", - подчеркивается в сообщении.Как отметили в пресс-службе компании "Конкорд", задокументирована и роль бывшего агента MI-6 Кристофера Стила, который предоставлял ФБР ложные данные о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США. Добавляется, что фактически из обвинения, предъявленного Дюрамом, следует, что именно по просьбе Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. По сообщению "Конкорда", Кристофер Стил, работавший на Гленна Симпсона, составил "российское досье", наполненное ложными обвинениями против россиян.На странице пресс-службы компании "Конкорд" во "ВКонтакте" также опубликованы "запросы на возбуждение следствия против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила в министерство юстиции США и ФБР".
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сша, фбр, в мире, министерство юстиции сша, евгений пригожин, россия
18:10 30.09.2021 (обновлено: 18:30 30.09.2021)
 
Пригожин направил в ФБР запрос о возбуждении дела из-за ложных показаний

Пригожин направил в Минюст США и ФБР запросы о возбуждении дел из-за ложных показаний

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин направил в минюст США и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США, сообщается на странице принадлежащей коммерсанту компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве РФ в президентские выборы, среди материалов дела фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина.
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"Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин направил в министерство юстиции США и ФБР запросы на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила, а также прочих лиц за дачу ложных показаний и сговор с целью обмана США. В заявлении обращается внимание на важные факты и обстоятельства, которые прольют свет на истоки "Рашагейт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в публичном доступе имеются доказательства, что основной владелец фирмы Fusion GPS Глен Симпсон неоднократно давал различным комитетам показания по делу, известному как "США против "Конкорд". Добавляется, что по материалам обвинительного акта, ранее возбужденного спецпрокурором Джоном Дюрамом против адвоката Майкла Сассманна за дачу ложных показаний, он тесно сотрудничал с компанией Fusion GPS и реализовывал ее стратегию.
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"С учетом этого факта необходимо проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по "российскому следу", в том числе по делу против "Конкорд", - подчеркивается в сообщении.
Как отметили в пресс-службе компании "Конкорд", задокументирована и роль бывшего агента MI-6 Кристофера Стила, который предоставлял ФБР ложные данные о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США. Добавляется, что фактически из обвинения, предъявленного Дюрамом, следует, что именно по просьбе Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. По сообщению "Конкорда", Кристофер Стил, работавший на Гленна Симпсона, составил "российское досье", наполненное ложными обвинениями против россиян.
"Все вышеперечисленное подтверждает, что обвинения во вмешательстве в выборы президента США, равно как и наложенные на Евгения Викторовича Пригожина санкции, основаны на ложной информации, а значит, являются необоснованными и незаконными. Евгений Викторович продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила", - подчеркнули в пресс-службе.
На странице пресс-службы компании "Конкорд" во "ВКонтакте" также опубликованы "запросы на возбуждение следствия против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила в министерство юстиции США и ФБР".
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